Kể từ ngày 5.10 đến nay, suốt 3 tuần liên tục, 77 thí sinh đã trải qua chặng đường đầy thử thách, với các hoạt động mang đậm thông điệp ''Chấm dứt chiến tranh và bạo lực'' cũng như tôn vinh những nét văn hóa Việt Nam. Tất cả người đẹp đã trải qua ba cuộc thi phụ Trang phục dân tộc tại Quảng Bình, Trang phục áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang), và đêm Sơ kết diễn ra cách đây hai ngày cũng tại hòn đảo này.

Mở màn chương trình là phần biểu diễn múa nón lá sống động của 77 thí sinh trong áo dài cách điệu của nhà thiết kế Mi Trang cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 - cô Ariska Putri Pertiwi.

Ngay sau đó, hai MC Alexander Xian Lim - diễn viên người Philippines và Nicole Cordoves - Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 công bố giải Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về Hoa hậu Hòa bình Indonesia.

Giải thưởng của nhà tài trợ chính cuộc thi cũng được xướng tên ngay sau đó thuộc về người đẹp Việt Nam - Huyền My.

Sau đó, Top 20 nhanh chóng được công bố, gồm: Ukraine, Úc, Cộng hòa Séc, Paraguay, Mexico, Việt Nam, Philippines, Brazil, Puerto Rico, Thái Lan, Costa Rica, Peru, Nam Sudan, Hà Lan, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Venezuela.

Như vậy, cái tên Huyền My được xướng lên trong niềm vui sướng của người hâm mộ. Sau hai phần thi khá tốt ở đêm Sơ kết, kết quả vào Top 20 chung kết Miss Grand International 2017 là điều không quá khó cho người đẹp 22 tuổi.

Điều này còn đến từ việc đầu tư khá lớn trước đó của cô và quá trình tập luyện kỹ lưỡng, được cả “ông trùm” chuyên đào tạo cho các hoa hậu nổi tiếng tại Philippines về dạy catwalk. Không cần bàn đến vị thế của thí sinh chủ nhà, kết quả bước đầu của Huyền My ở những vòng thi phụ trước đó như Top 10 thí sinh trình diễn bikini được yêu thích nhất, Top 10 Trang phục truyền thống được yêu thích nhất, Top 3 thí sinh có lượt bình chọn cao trên mạng xã hội.

Top 20 bước vào phần trình diễn bikini, khoe vóc dáng nóng bỏng.

Ngay sau đó Hoa hậu Hòa bình Costa Rica được xướng tên nhận giải Trình diễn áo tắm đẹp nhất.

Hoa hậu nhận được bình chọn nhiều nhất thuộc về Miss Grand Indonesia.

Với giải bình chọn này, người đẹp Indonesia đã có suất vào Top 10. Ngay sau đó, 9 thí sinh còn lại góp mặt trong Top 10 được công bố gồm có: Cộng hòa Séc, Peru, Philippines, Puerto Rico, Venezuela, Ukraine, Nam Sudan, Thái Lan và Việt Nam.

Với thành tích Top 10, Huyền My là đại diện Việt Nam tiến sâu nhất trong cuộc thi này từ trước tới nay.

Ngay sau đó, Top 10 bước vào phần trình diễn áo dài truyền thống do nhà thiết kế Ngô Nhật Huy thực hiện. Với nền vải trắng điểm xuyến những chú chim xanh, tượng trưng cho hòa bình.

Mười mỹ nhân đẹp nhất Miss Grand International 2017 đã có một phút để trình bày suy nghĩ của mình về chủ đề Chấm dứt chiến tranh. Với Huyền My, cô cho biết: "Chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Lớn lên trong một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến, tôi rất thấu hiểu những nỗi đau mà nó mang đến. Các bà mẹ mất đi con cái của mình, vợ trở thành góa phụ và con người vẫn chết dần vì những hậu quả để lại. Hàng triệu thi thể của chiến sĩ binh lính vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, quan trọng nhất chính là các căn bệnh do chất độc màu da cam gây ra vẫn tồn tại đến ngày nay. Ở mỗi trận chiến, bên nào cũng có thể là người chiến thắng. Thế nhưng, đến cuối cùng tất cả đều là kẻ thua cuộc mà thôi. Điều này có đáng không? Chiến tranh là do chúng ta làm ra và cũng chỉ có chúng ta mới ngăn chặn được nó. Tất cả những gì mà chúng ta nên làm là mở rộng trái tim, trao yêu thương và lòng nhân ái với nhau. Lãnh tụ của chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng nói rằng: “Không có gì quý hơn độc lập và tự do”. Xin cảm ơn".

Sau đó, Top 10 tỏa sáng trong trang phục dạ hội. Tiếp theo Top 5 xuất sắc nhất được công bố là Peru, Puerto Rico, Cộng hòa Séc, Philippines. Như vậy, đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 10.

Top 5 bước vào phần thi ứng xử để tìm ra người chiến thắng. Năm thí sinh lọt vòng ứng xử nhận cùng một câu hỏi: "Nếu được đưa ra một luật lệ để trừng phạt tội ác chiến tranh và bạo lực, bạn sẽ ban hành đạo luật gì?". Người đẹp Peru trả lời tự tin: “Nếu tôi chịu trách nhiệm phải trừng phạt những người đã khiến thế giới trở nên bạo lực, tôi sẽ đưa họ đến trại tị nạn để họ có thể tự cảm nhận nỗi đau, hoang mang và tuyệt vọng của những gia đình đã trải qua chiến tranh bạo lực. Tôi sẽ đưa họ đến đó nhiều lần và sống ở đó để tự thấu hiểu. Đó là luật trừng phạt mà tôi sẽ đưa ra”.

Sau phần ứng xử, MC công bố ba giải phụ: Hoa hậu Động thiên đường thuộc về mỹ nhân Thái Lan. Paraguay giành giải Người đẹp truyền thông và thí sinh Trung Quốc giành chiến thắng ở phần thi Trình diễn trang phục dạ hội xuất sắc nhất.

Á hậu 4 được xướng tên thuộc về Cộng hòa Séc. Người đẹp Puerto Rico giành danh hiệu Á hậu 3. Philippines giành danh hiệu Á hậu 2.

Với sự đối đáp đầy thông minh, nhan sắc thu hút cùng số đo ba vòng hoàn hảo, thí sinh Peru đã vượt qua 76 người đẹp trên thế giới để xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Miss Grand Venezuela 2017 Tulia Alemán giành danh hiệu Á hậu 1.

Tân hoa hậu năm nay 27 tuổi - Maria Jose Lora và là thí sinh được đánh giá rất cao ở cuộc thi năm nay. Trang Global Beauties luôn đề cập cô là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất Miss Grand International 2017. Tân hoa hậu cũng là người chiến thắng phần thi Trang phục dân tộc.

Maria Jose Lora cao 1,8m, nặng 55kg. Người đẹp có kinh nghiệm làm người mẫu 10 năm và hiện là doanh nhân, chủ công ty quản lý người mẫu L'belle Model Management.

Maria Jose Lora thích đọc sách, du lịch vòng quanh thế giới để tìm hiểu văn hóa. Khát vọng lớn nhất của người đẹp Peru là truyền năng lượng hành động tích cực để mọi người trở thành phiên bản hoàn thiện nhất.

Giải thưởng Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 Peru nhận giải thưởng tiền mặt 40.000 USD và vương miện do ban tổ chức trao tặng.

- Á hậu 1 nhận 6.000 USD

- Á hậu 2 nhận 4.000 USD

- Á hậu 3 nhận 3.000 USD

- Á hậu 4 nhận 2.000 USD

Danh hiệu phụ:

- Người đẹp áo tắm nhận 2.000 USD

- Người đẹp trang phục dân tộc nhận 2.000 USD

- Người đẹp trang phục dạ hội nhận 2.000 USD

- Người đẹp truyền thông xã hội nhận 1.000 USD

- Người đẹp được bình chọn nhiều nhất nhận 1.000 USD



Anh Thư

Ảnh: MGI