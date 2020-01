Người dùng Spotify tại Việt Nam 'ăn tết' với Disney Hub

Disney Hub bao gồm các danh sách phát, các ca khúc nhạc phim và podcast dành cho các người hâm mộ Disney ở mọi lứa tuổi. Ngoài Việt Nam, Disney Hub còn phục vụ người dùng Spotify tại Hồng Kông, Đài Loan và các nước Đông Nam Á khác. “Spotify đã làm việc cùng với Disney nhằm tạo ra một không gian âm nhạc kỳ diệu của các ca khúc, nhạc phim và danh sách phát để mọi người ở mọi lứa tuổi có thể tiếp cận dễ dàng”, Eve Tan - Trưởng bộ phận trình diễn và biên tập khu vực Đông Nam Á, cho biết.

Để vào trang Disney Hub, người dùng Spotify tại Việt Nam có thể tìm kiếm từ khóa “Disney”. Tại đây, người dùng có thể tận hưởng những bản nhạc phim Marvel đứng đầu trên nhiều bảng xếp hạng , hay các ca khúc trong phim Disney kinh điển.

Người dùng Soptify Việt đã có thể thưởng thức những ca khúc trong các bộ phim 'bom tấn' trên toàn cầu từ Disney và Pixar Ảnh: Spotify

Bên cạnh các danh sách phát áp dụng trên toàn cầu, Spotify cũng tạo ra các playlist về nhạc phim Disney dành riêng cho thị trường Việt Nam, với các phiên bản kết hợp cùng các nghệ sĩ châu Á như Nơi hư vô lạc lối do Tiêu Châu Như Quỳnh và Aurora trình bày, Không thể im lặng (lời 1) do ca sĩ Ái Phương thể hiện trong bộ phim Aladin phiên bản live-action (do người đóng).