Người hâm mộ Harry Potter 'tuyệt giao' với tác giả J.K Rowling qua mạng

Bên cạnh việc không cung cấp liên kết đến trang web cá nhân của “mẹ đẻ” bộ truyện Harry Potter, hai trang web dành cho người hâm mộ lớn nhất là The Leaky Cauldron và Mugglenet cũng không sử dụng ảnh hoặc viết về những thành tựu cá nhân của nhà văn J.K. Rowling nếu không liên quan đến thế giới phù thủy Harry Potter.

Các thành viên của hai trang web cho rằng quan điểm cá nhân của nữ văn sĩ về người chuyển giới mâu thuẫn với thông điệp nhân văn, chấp nhận, trao quyền được truyền tải trong những cuốn sách bán chạy của bà. Theo hãng tin Reuters, quyết định được hai trang web trên đưa ra sau khi nhà văn J.K.Rowling có những chia sẻ kỳ thị người chuyển giới hồi đầu tháng 6 qua.

Cụ thể "mẹ đẻ" của Harry Potter đã bày tỏ quan điểm về bài báo trên trang Devex có tựa đề: "Tạo ra thế giới hậu Covid-19 bình đẳng hơn cho những người có kinh nguyệt". Nữ văn sĩ viết bình luận trên Twitter: "Những người có kinh nguyệt. Tôi nghĩ chắc phải có cụm từ khác để gọi họ. Ai có thể giúp tôi cụm từ này?". Nhà văn đề xuất vài từ nói lái như "Women" (phụ nữ) thành "Wumben", "Wimpund", "Woomud". Nhiều cư dân mạng sau đó đã cho rằng ý kiến của J.K.Rowling kỳ thị cộng đồng LGBTQ (cộng đồng người đồng tính nam, nữ, chuyển giới, lưỡng tính…) khi đánh đồng kỳ kinh nguyệt với phụ nữ, bởi không phải cứ hành kinh mới là phụ nữ.

Trước nhiều bình luận chê trách, nhà văn J.K. Rowling giải thích rằng mình luôn đồng cảm, ủng hộ người chuyển giới. Những cáo buộc bà ghét người chuyển giới, kỳ thị họ là vô lý. Sau đó, bà tiếp tục viết những bài luận trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm cá nhân.

Nhiều người hâm mộ cho rằng quan điểm cá nhân của “mẹ đẻ” Harry Potter về người chuyển giới mâu thuẫn với thông điệp nhân văn, chấp nhận, trao quyền được truyền tải trong những cuốn sách bán chạy của bà Ảnh: AFP

Nhiều người nổi tiếng cũng bày tỏ quan điểm phản đối của mình trước các chia sẻ của nhà văn. Chẳng hạn, nam diễn viên Daniel Radcliffe viết trên trang web của Dự án Trevor (tổ chức phi lợi nhuận chuyên can thiệp khủng hoảng và ngăn ngừa tự tử cho người thuộc cộng đồng LGBTQ) rằng “phụ nữ chuyển giới vẫn là phụ nữ”. Hai diễn viên Emma Watson và Rupert Grint phản bác quan điểm của J.K. Rowling. Còn các nhà văn Fox Fisher, Drew Davies… rút khỏi The Blair Partnership - công ty văn học của “mẹ đẻ” bộ truyện Harry Potter.

Theo Reuters, đại diện hai trang web The Leaky Cauldron và Mugglenet - có hơn 1 triệu người theo dõi, cho biết họ khá khó khăn khi phải đứng lên chống lại nhà văn J.K. Rowling vì ngưỡng mộ bà quá lâu. Tuy nhiên, họ cảm thấy không sai khi sử dụng nền tảng này để chống lại những tác hại do quan điểm bị cho là kỳ thị người chuyển giới của bà J.K. Rowling gây ra. Đại diện của “mẹ đẻ” Harry Potter từ chối bình luận về phát ngôn của hai trang web The Leaky Cauldron và Mugglenet.