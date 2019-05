Người hâm mộ phản đối hình tượng Sonic phiên bản mới

Đoạn trailer dài khoảng 3 phút đã cho thấy một phiên bản Sonic mới mẻ và sống động hơn. Tuy nhiên, hình ảnh của chú nhím xanh lại nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ người hâm mộ vì nó đánh mất đi vẻ đáng yêu của Sonic trong bản game và hoạt hình.

Thậm chí, trailer còn nhận được lượt dislike (không thích) gấp đôi số lượt like (thích) và hàng loạt bình luận yêu cầu thay đổi thiết kế. Một số khán giả cho rằng hình tượng chú nhím siêu tốc đã bị thay đổi nhiều như đôi chân được thiết kế giống với con người hay khuôn mặt không còn nét dễ thương và tinh nghịch như trước.

Ảnh chụp màn hình Hình ảnh chú nhím xanh khiến nhiều khán giả khó chịu

Đạo diễn Jeff Fowler cũng lên tiếng về bản thiết kế này trên Twitter: “Cảm ơn những ý kiến hỗ trợ và cả những lời chỉ trích. Các bạn đã gửi đến một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng. Các bạn không hài lòng với bản thiết kế và muốn chúng tôi thay đổi. Chuyện đó sẽ xảy ra. Mọi thành viên của Paramount và Sega đều cam kết mang đến phiên bản tốt nhất có thể”.

Bên cạnh đó, họa sĩ Naoto Ohshima - "cha đẻ" của chú nhím Sonic trong phiên bản game cũng đã bày tỏ sự lo lắng của mình. Ông viết: “Cho đến nay đã có nhiều phiên bản Sonic xuất hiện, tôi yêu tất cả những phiên bản đó. Tôi đã xem trailer phim. Tôi cảm thấy lo lắng vì điều đó”.

Ảnh: chụp màn hình Twitte Đạo diễn Jeff Fowler đã đưa ra phản hồi của mình trước những ý kiến trái chiều

Đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất đã phải có những thay đổi nhất định về bản thiết kế của chú nhím xanh này để làm hài lòng người hâm mộ và đảm bảo doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ có ảnh hưởng đến ngày phát hành phim vào tháng 11 năm nay.

Sonic The Hedgehog được Paramout Pictures chuyển thể từ bộ video game nổi tiếng cùng tên của Sega. Bộ phim là sự kết hợp của đạo diễn Jeff Fowler và diễn viên Ben Schwartz. Anh đóng vai chú nhím xanh tinh nghịch với đôi chân thần tốc. Bộ phim chính là cuộc hành trình tìm lại chính mình của chú nhím tí hon trong thế giới của loài người và song hành cùng Sonic là người bạn Tom Wachowski. Họ luôn trong mối quan hệ đối đầu với tiến sĩ độc ác Robotnik. Với đôi chân siêu tốc, cộng với sự thông minh Sonic cùng những người bạn đã vượt qua nhiều cạm bẫy của ông tiến sĩ gian xảo.

Ảnh: chụp màn hình Tiến sĩ Robotnik do nam diễn viên Jim Carrey thủ vai

Trò chơi Sonic the Hedgehog được phát hành đầu tiên vào tháng 6.1991. Bộ trò chơi điện tử này sau đó đã trở nên nổi tiếng và Sonic trở thành linh vật biểu trưng của hãng Sega, bán ra hơn 360 triệu bản trên nhiều nền tảng và trở thành đối thủ trực tiếp với Mario của Nintendo. Sonic là nhân vật game được biết đến nhiều nhất trên thế giới với nhiều ấn phẩm khác nhau. Chú nhím xanh đã xuất hiện trong nhiều phim hoạt hình như The Adventure of Sonic The Hedgehog, Sonic X, Sonic Boom… với những câu chuyện phiêu lưu khác nhau. Ở Việt Nam, chú nhím tinh nghịch này cũng là một phần ký ức của các bạn trẻ 8X và 9X đời đầu.

Không chỉ gây tiếng vang nhờ danh xưng “con át chủ bài của Sega”, Sonic the Hedgehog còn thu hút sự chú ý của truyền thông khi tiết lộ những cái tên lớn sẽ cầm trịch dự án này như đạo diễn Jeff Fowler - người từng được đề cử Oscar 2005, Neal Moritz - nhà sản xuất của seri đình đám The Fast and The Furious hay Tim Miller - đạo diễn của Deadpool. Ngoài ra, sự tham gia của ngôi sao gạo cội Jim Carrey trong vai phản diện Robotnik khiến người hâm mộ không khỏi háo hức với lần trở lại thế giới điện ảnh này của anh sau thời gian dài vắng bóng để theo đuổi tình yêu hội họa.