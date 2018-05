Người mẫu ảnh nude tố họa sĩ bodypainting cưỡng hiếp

Thử “vai” trong khách sạn !



Theo lời chị Phượng (24 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Q.10), sau khi ly hôn, chị gửi con nhỏ cho người thân ở quê để lên TP.HCM bươn chải nuôi con. Chị làm nghề mẫu ảnh nude nghệ thuật, tiếp thị quảng cáo sản phẩm. Khoảng 16 giờ 30 ngày 1.5, qua mạng xã hội, ông L. ngỏ ý mời chị hợp tác vì “khuôn mặt rất hợp làm mẫu cho bộ ảnh bodypainting do một số báo đang đặt hàng”. Sau khi trao đổi về ý tưởng, thể loại nghệ thuật vẽ tranh trên người, chị Phượng đồng ý tham gia với ý định muốn lấn sang lĩnh vực nghệ thuật mới để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, ông L. hẹn gặp chị bàn cụ thể ý tưởng của ê kíp để thiết kế đồ họa.

Chiều 2.5, chị Phượng gặp ông L. tại quán cà phê Đ.L.P (Q.10) trao đổi công việc. Tại đây, ông L. đề nghị cho vẽ phác họa trên cơ thể và chụp một số góc cạnh trước để phác thảo bộ sưu tập sắp đến, nhưng do cả hai bận việc phải đi nên chưa kịp thực hiện. Đến 19 giờ 41 cùng ngày, ông L. liên lạc hẹn gặp chị Phượng tại nhà thuê của chị này để chụp hình, nhưng chị không đồng ý mà đề nghị hẹn gặp ở studio.

Sau khi chạy xe máy qua nhà chị Phượng, ông L. đề nghị tới khách sạn T.V trên đường Trần Thiện Chánh (Q.10) để chụp hình. Vào phòng khách sạn, ông L. yêu cầu chị Phượng cởi áo quần rồi dùng cọ, mực vẽ phác họa một số nét trên người chị, lấy ĐTDĐ của chị chụp góc mặt, đường eo, dáng...

“Sau đó, ông L. dùng tay chạm vào cơ thể tôi từ vai đến mông. Tôi thấy sợ nên hỏi xong chưa để đi tắm, rửa sạch màu và mặc quần áo đi về, nhưng ông L. yêu cầu tôi nằm sấp trên giường để vẽ phác thảo trên lưng… Bất ngờ, ông L. rờ vào vùng kín của tôi nên tôi phản ứng nhưng ông ta đè tôi xuống, dùng vũ lực xâm hại. Mặc dù tôi vùng vẫy, chống cự quyết liệt song không đủ sức...”, chị Phượng kể lại.

Theo chị Phượng, sau vụ việc đó tinh thần chị bấn loạn. Về đến phòng trọ, chị phát hiện chỗ kín có một vết thương, trong đêm 2.5 chị bị sốt, nằm khóc. Ngày 3.5, chị kể lại vụ việc cho bạn trai biết và sáng 4.5 đến trụ sở Công an P.12 (Q.10) làm đơn tố cáo ông L.

Phiếu hẹn trả kết quả trưng cầu giám định

Ông N.L chưa tới cơ quan công an theo giấy mời

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nhận được tin báo, Công an Q.10 đã cử cán bộ phối hợp với Công an P.12 vào cuộc điều tra. Cơ quan công an đã đưa chị Phượng đến hiện trường ghi nhận lại hình ảnh vụ việc; đồng thời đưa chị Phượng đến Trung tâm pháp y (TP.HCM) trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra. “Công an đã mời ông L. lên làm việc nhưng ông này chưa đến với lý do bận việc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi giấy mời ông L. đến làm việc để phục vụ công tác điều tra”, một cán bộ của Công an Q.10 cho biết.

Chiều 19.5, PV Thanh Niên đã gọi số điện thoại di động của họa sĩ N.L nhưng chỉ có người quen của ông này nghe máy, với lý do N.L hiện không tiện sử dụng điện thoại. Sau khi để lại tin nhắn nói rõ mục đích PV liên lạc để ông L. phản hồi về việc bị người mẫu Kim Phượng tố cáo hiếp dâm, đến tối ông L. cũng không liên lạc lại.