Người Nhật bàng hoàng khi xưởng phim hoạt hình bị phóng hỏa khiến 33 người thiệt mạng

Ngày 19.7, hãng tin Reuters vừa cập nhật những thông tin mới nhất về cụ hỏa hoạn tại xưởng phim Kyoto Animation. Gần nửa ngày sau khi đám cháy được dập tắt và lực lượng cứu hỏa hoàn thành quá trình tìm kiếm người thương vong, khung cảnh hoang tàn của tòa nhà ba tầng này đã có thêm sự xuất hiện của nhiều người hâm mộ anime (phim hoạt hình Nhật) và người dân đia phương. Họ đã đến đặt hoa và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Trên mạng xã hội nước này, làn sóng tưởng nhớ những nhà làm phim chưa được tiết lộ danh tính và hãng phim đang được hưởng ứng nhiệt tình. Hashtag: #PrayForKyoani (tạm dịch: Cầu nguyện cho Kyoto Animation) cũng ngập tràn trên các phương tiện trực tuyến.

Dòng người đến Kyoto Animation đặt hoa chia buồn ngày một đông ẢNH: REUTERS

Jun Shin - người đàn ông Trung Quốc sống ở Osaka cho biết: “Tôi là một người hâm mộ anime. Tôi xem phim hoạt hình từ thời còn sinh viên. Đây thực sự là một vụ án khủng khiếp. Tôi chỉ đến đây và chỉ biết khóc. Mọi thứ khiến tôi không nói nên lời”. Được biết, người này chỉ là một trong số rất nhiều người đến hiện trường vụ hỏa hoạn để tưởng nhớ những nhà làm phim vừa thiệt mạng.

Ông Kozo Tsujii (71 tuổi) không cầm được nước mắt khi đặt hoa bên ngoài xưởng phim vào sáng 19.7. Người này cho biết ông lái xe ngang qua đây mỗi ngày và cảm thấy đau đớn trước vụ việc thương tâm. “Tôi không thể chịu nổi khi tưởng tượng đến cảnh rất nhiều người đã chết ở độ tuổi đôi ba mươi. Thật sự rất đau lòng khi những người trẻ hơn mình phải bỏ mạng quá sớm”, Reuters dẫn lời của ông Kozo Tsujii.

Người hâm mộ anime từ khắp nơi cùng người dân địa phương liên tục xuất hiện tại xưởng phim để cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số ẢNH: REUTERS

Đối với những nhân vật hoạt động trong ngành công nghiệp phim hoạt hình Nhật, vụ phóng hỏa giết người này đánh một đòn chí mạng vào những nhà làm phim anime trong nước. Hideaki Hatta, Giám đốc xưởng phim Kyoto Animation cho biết ông rất đau lòng trước thảm cảnh này và bày tỏ: “Thật không thể tin nổi những người góp phần phát triển ngành phim hoạt hình nước nhà lại bị tổn thương, thậm chí mất mạng theo cách này”. Cũng theo ông Hideaki Hatta, xưởng phim đã nhận được nhiều thư điện tử đe dọa từ trước song không rõ nội dung là gì.

“Các nhà làm phim có một vai trò lớn trong ngành công nghiệp hoạt hình của Nhật Bản, vượt xa danh sách các tác phẩm mà ngành này đã sản xuất”, nhà bình luận phim Yuichi Maeda nhận định. Vị này cũng cho biết: “Việc có nhiều người chết cùng một lúc sẽ là một cú đánh lớn cho ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản”.

Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ tâm trạng bàng hoàng trước vụ phóng hỏa giết người này trên Twitter, ông mô tả sự việc “kinh khủng đến mức không thể diễn tả nên lời" đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè của những nạn nhân xấu số ẢNH: REUTERS

Trước đó, thông tin từ đài truyền hình NHK cho biết xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation đặt tại thành phố Kyoto (Nhật Bản) bị phóng hỏa hôm 18.7, giết chết 33 người và là vụ giết người tồi tệ nhất trong gần hai thập niên qua tại Nhật Bản. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 41 tuổi. Người này đã bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương vì vậy cảnh sát vẫn chưa thể tiến hành thẩm vấn nghi phạm.

Kyoto Animation là xưởng phim hoạt hình được thành lập từ năm 1981, nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh cách trung tâm cố đô Kyoto của Nhật Bản khoảng 20 phút đi tàu. Trong gần 40 năm phát triển, hãng đã sản xuất ra nhiều bộ anime nổi tiếng như: Full Metal Panic? Fumoffu, Air in Summer, Lucky Star, Sound! Euphonium… Đặc biệt, Kyoto Animation có một phim mới mang tên Free! Road to the World - The Dream dự kiến ra mắt trong tháng 7.2019.