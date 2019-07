'Người Nhện xa nhà' cán mốc doanh thu 1 tỉ USD

Variety đưa tin hôm 26.7, Spider-man: Far from home (tựa Việt: Người Nhện xa nhà) vừa chính thức đứng trong danh sách những bom tấn sở hữu doanh thu tỉ đô của năm 2019. Bộ phim siêu anh hùng do Sony phát hành cũng chính là tác phẩm thứ 40 trong lịch sử điện ảnh Hollywood đạt được thành tích này. Với việc vừa chạm đến giấc mơ tỉ đô, đây cũng chính là tác phẩm về Người nhện có doanh thu cao nhất mọi thời đại (tính đến thời điểm hiện tại). Trước đó, kỷ lục này từng thuộc về Spider-Man 3 (2007) do Sam Raimi cầm trịch với tổng doanh thu 890 triệu USD. Gần đây nhất, phần phim Spider-Man: Homecoming (2017) cũng từng đạt doanh số khá ấn tượng - 880 triệu USD.

Để có được doanh thu “khủng” nói trên, Spider-man: Far from home đã “bỏ túi” 333 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ và đem về 672 triệu USD từ thị trường quốc tế. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nước ngoài đem về nhiều doanh số nhất cho bộ phim với 204 triệu USD. Ngoài ra, con số 1 tỉ USD của tác phẩm còn nhờ công lớn của nhiều phòng vé ngoài nước khác như: Hàn Quốc (56 triệu USD), Anh (36 triệu USD), Mexico (30 triệu USD), Nhật Bản (26 triệu USD)…

Spider-man: Far from home thành siêu phẩm về người Nhện có doanh thu cao nhất từ trước đến nay ẢNH: SONY

Hiện Spider-man: Far from home thành siêu phẩm thứ ba của năm vượt qua doanh thu 1 tỉ USD. Trước đó, Captain Marvel là bộ phim đầu tiên đạt được cột mốc đáng tự hào này. Ít lâu sau, Avenger: Endgame “xâm chiếm” phòng vé và nhanh chóng thống trị thị trường phim chiếu rạp toàn cầu với con số hơn 2,79 tỉ USD. Đáng chú ý, cả ba siêu phẩm có doanh thu hơn 1 tỉ USD này đều là phim siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel. Trước đó, Aquaman, bom tấn chủ lực của D.C (công chiếu ở thời điểm cuối 2018, đầu 2019) cũng từng đạt được thành tích ngoạn mục này.

Tuy nhiên, doanh thu cao ngất của Người Nhện xa nhà vẫn không giúp bộ phim trở thành siêu phẩm ăn khách nhất mọi thời đại của hãng Sony. Hiện kỷ lục này đang thuộc về Skyfall - phần phim đình đám của thương hiệu Điệp viên 007. Ra mắt năm 2012, tác phẩm thứ 23 của loạt phim James Bond đã thu về hơn 1,11 tỉ USD. Spider-man: Far from home có lợi thế hơn người anh em cùng công ty khi vẫn còn ra mắt tại phòng vé toàn cầu, tuy nhiên, viễn cảnh phim sẽ vượt qua thành tích của Skyfall sẽ khó mà thành hiện thực khi Người Nhện xa nhà đã ra mắt tại hầu hết các thị trường và cũng bắt đầu có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Cả ba bom tấn cán mốc tỉ đô trong năm nay đều thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel ẢNH: SONY, MARVEL STUDIOS

Trước khi thành tích mới của Spider-man: Far from home, Marvel vừa đón tin vui “khủng” từ Avenger: Endgame vào đầu tuần qua. Bom tấn siêu anh hùng của xưởng phim tỉ đô này chính thức vượt mặt Avatar để trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Tiếp bước Avengers: Hồi kết, Đội trưởng Marvel và Người Nhện xa nhà, Aladdin được dự đoán sẽ là cái tên tiếp theo có mặt trong danh sách tỉ đô của năm 2019. Hiện bản live-action từ Disney đã thu về hơn 341 triệu USD tại phòng vé nội địa cùng 648 triệu USD từ thị trường quốc tế. Hiện tác phẩm chỉ cần hơn 10 triệu USD để chạm tay vào cột mốc sáng giá này.