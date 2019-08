'Người Nhện xa nhà' rục rịch ra rạp lần 2 với nhiều phân cảnh mới

Chính thức cán mốc 1 tỉ USD vào cuối tháng 7.2019, Người Nhện xa nhà nối gót Avengers: Endgame để trở thành tác phẩm siêu anh hùng thứ hai trong năm tái phát hành tại phòng vé Bắc Mỹ. Theo Variety, phiên bản mới của Spider-man: Far From Home có thời lượng dài hơn 4 phút so với bản phát hành đầu tiên được trình làng từ cuối tháng 6 vừa qua và được khởi chiếu từ ngày 29.8 tới. Trong lần thứ hai đổ bộ màn ảnh rộng, Người Nhện xa nhà sẽ bổ sung nhiều phân cảnh hành động đặc sắc chưa từng được giới thiệu trước đó. Tuy nhiên, quy mô của lần tái phát hành này chỉ gói gọn tại thị trường Mỹ và Canada.

Người Nhện xa nhà là tác phẩm thứ hai của vũ trụ điện ảnh Marvel được tái phát hành trong năm nay. Trước đó, “bom tấn” Avengers: Endgame đã được xưởng phim tung ra rạp lần hai với tham vọng soán ngôi Avatar để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Cũng nhờ lần tái xuất khá thành công này, Avengers: Hồi kết đạt được thành tích như mong đợi và trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại sau 10 năm Avatar chiếm giữ kỷ lục ngoạn mục này.

Bản tái phát hành của Spider-man: Far From Home được hãng phim kỳ vọng sẽ giúp tác phẩm siêu anh hùng này cải thiện doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ ẢNH: SONY

Lấy bối cảnh thế giới sau sự kiện cuối phim Avengers: Endgame, Spider-man: Far From Home cũng đem về thành công đáng ngưỡng mộ. Phần phim riêng mới nhất về Người Nhện do Tom Holland thủ vai hiện đã giúp xưởng phim nói trên bỏ túi tổng cộng 1,109 tỉ USD. Trước khi chạm tay đến tham vọng tỉ đô, Người Nhện xa nhà từng có màn chào sân trị giá 185 triệu USD tại thị trường nội địa, mở màn cho sự thống trị nhiều tuần liên tiếp của tác phẩm tại phòng vé Bắc Mỹ. Phim cũng vượt qua “người tiền nhiệm” Spider-Man 3 (2007) do Sam Raimi cầm trịch (doanh thu 890 triệu USD) để trở phần phim riêng về Người Nhện có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Năm 2017, phần phim Spider-Man: Homecoming với màn trình diễn của “Nhện nhí” Tom Holland cũng từng đạt doanh số khá ấn tượng - 880 triệu USD.

Trước khi có được doanh thu ấn tương như hiện tại, tác phẩm do đạo diễn Jon Watts cầm trịch đã chạm đến cột mốc 1 tỉ USD sau gần 1 tháng công chiếu và là siêu phẩm thứ ba của năm 2019 sau Captain Marvel và Avengers: Endgame đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ này. Theo sau Người Nhện xa nhà, hàng loạt bom tấn như Vua sư tử, Aladdin và Câu truyện đồ chơi 4 cũng lần lượt gia nhập "câu lạc bộ tỉ đô".