'Người Nhện xa nhà' tiếp tục thắng lớn trên mặt trận phòng vé

Trong tuần thứ hai trình diện khán giả quê nhà, Spider-man: Far from home tiếp tục giữ vững ngôi vị quán quân với 45,3 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Dẫu doanh thu đã giảm 51% so với màn chào sân vào tuần trước, siêu phẩm do Sony phát hành vẫn đủ tạo khoảng cách an toàn với Toy Strory 4 của Disney để giữ vững ngôi vương. Sau hai tuần công chiếu tại thị trường nội địa, Người Nhện xa nhà đã giúp nhà sản xuất bỏ túi tổng cộng 275 triệu USD.

Người Nhện xa nhà đang là cái tên dẫn đầu phòng vé nội địa lẫn quốc tế ẢNH: SONY

Trên bình diện quốc tế, phim siêu anh hùng do đạo diễn Jon Watts cầm trịch tiếp tục là cái tên nhận được sự chú ý hàng đầu của người xem. Tuần qua, thị trường ngoài nước của tác phẩm vừa bổ sung khoảng 100 triệu USD, nâng doanh số quốc tế của Spider-man: Far from home lên mốc 572,5 triệu USD. Đến nay, phần phim mới nhất về Người Nhện đang sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 850 triệu USD sau 17 ngày phát hành.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường béo bở của tác phẩm trên khi phòng vé nước này đã giúp Sony đem về tổng cộng 191,8 triệu USD kể từ thời điểm phát hành. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh số của Người Nhện xa nhà cũng đang chạm đến những cột mốc ấn tượng: Hàn Quốc (49,7 triệu USD), Anh (28,6 triệu USD), Mexico (24,1 triệu USD), Brazil (18 triệu USD)…

Nếu Spider-man: Far from home giữ ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ thì nội dung hấp dẫn của Toy Story 4 cũng giúp tác phẩm tiếp tục đứng vững tại vị trí á quân. Tròn một tháng trình diện khán giả nội địa, sức hút của Câu chuyện đồ chơi 4 bắt đầu có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Phim hoạt hình từ Disney và Pixar vừa thu về khoảng 20,7 triệu USD, giảm 39% doanh thu so với tuần trước đó. Tuy nhiên, doanh thu nội địa của phim hiện đã cán mốc 346 triệu USD, giúp tác phẩm vào top 5 phim hoạt hình Pixar có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại. Trên mặt trận phòng vé quốc tế, Toy Story 4 cũng vừa bổ sung 48,1 triệu USD, nâng doanh thu tại thị trường ngoài nước lên mốc 425 triệu USD. Tròn 4 tuần trình làng, phim hoạt hình trên đang sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 771 triệu USD ẢNH: DISNEY

Nắm giữ vị trí thứ ba trong danh khách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là tân binh Crawl từ Paramount. Siêu phẩm kinh dị trên vừa có màn chào sân tại quê nhà với 12 triệu USD và chỉ nhận điểm B trên CinemaScore. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Alexandre Aja cũng vừa được ra mắt tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về khoản doanh thu ước tính 4,8 triệu USD ẢNH: PARAMOUNT

Cũng trong tuần qua, Disney vừa “xuất xưởng” phim hành động hài Stuber với màn trình diễn của ngôi sao cơ bắp Dave Bautista và nam diễn viên Kumail Nanjiani. Phim dễ dàng đoạt vị trí thứ 4 tại cuộc đua phòng vé nội địa nhờ thu về 8 triệu USD. Tác phẩm từ đạo diễn Michael Dowse cũng vừa ra mắt tại 9 thị trường quốc tế và giúp hãng phim bỏ túi thêm khoảng 3 triệu USD. Sắp tới, Stuber sẽ trình diện khán giả Mexico, Đức, Ý trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng Tây Ban Nha, Pháp và Brazil ẢNH: DISNEY

Nằm gọn trong top 5 là Yesterday của Universal với khoản doanh thu ước tính 6,75 triệu USD. Kể từ khi ra mắt khán giả quê nhà cách đây 3 tuần, phim liên tục giữ thứ hạng cao tại phòng vé. Tác phẩm hiện đã đem về khoảng 48,3 triệu USD từ Bắc Mỹ. Phim cũng vừa bổ sung 7,8 triệu USD từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện doanh thu toàn cầu của Yesterday đang nằm ở mức khiếm tốn: 80,5 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL