‘Người sắt’ Robert Downey Jr. tuyên bố làm sạch trái đất bằng công nghệ nano

Theo CNN, nam tài tử Avengers: Endgame vừa thông báo sẽ cho ra đời một tổ chức sử dụng robot kết hợp công nghệ tiên tiến nhằm chống biến đổi khí hậu. Đây là nơi các diễn giả tập trung để thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) do Amazon tổ chức.

Chia sẻ về dự án độc đáo này, nam diễn viên xứ cờ hoa cho biết: “Dựa vào robot và công nghệ nano, Footprint Coalition (tên dự án) hoàn toàn có thể làm sạch hành tinh này, mọi thứ có thể hoàn thành trong vòng một thập niên”. Được biết, ý tưởng độc đáo này đến từ việc anh tham gia các hội nghị liên quan đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ảnh: Marvel Robert Downey Jr. gây ấn tượng với vai diễn Iron Man

Robert Downey Jr. không hề tiết lộ cụ thể về công nghệ ứng dụng cho dự án cũng như các đối tác, nhà đầu tư mà anh cộng tác. Tuy nhiên, dự án mà Người sắt công bố đang trong quá trình chuẩn bị. Được biết, trang web Footprintcoalition.com đã được lập ra nhằm ghi nhận lại sự ủng hộ từ phía công chúng thông quá việc đăng ký. Theo đó, trang này chia sẻ: “Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Footprint Coalition và mẹ trái đất. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và bạn sẽ là người đầu tiên biết về các bước tiếp theo của hành trình bảo vệ môi trường này”.

Đáp lại thông tin trên, công chúng tỏ ra hào hứng và hưởng ứng dự án của Iron Man. Nhiều chủ tài khoản trên trang Twitter chia sẻ rằng chính những hành động đặc biệt này đã khiến cho những siêu anh hùng trong phim trở nên hiện thực hóa. Ngoài ra, nhiều người còn bày tỏ sự trân trọng với sáng kiến của nam tài tử gạo cội. “Robert Downey Jr. đang nỗ lực để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn và điều đó thực sự xuất sắc”, một tài khoản Twitter bình luận.

Robert Downey Jr. được biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh. Anh gây dấu ấn trong lòng khán giả khi kết hợp với hãng Marvel Studios trong siêu phẩm Iron Man (2008). Ngoài ra, nam tài tử gốc Do Thái còn góp mặt trong loạt phim siêu anh hùng đình đám của hãng phim này như: Iron Man 2, Iron Man 3, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War.