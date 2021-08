Nguồn gốc gây 'choáng' của ca khúc thiếu nhi nổi tiếng 'Kìa con bướm vàng'

Hiện nay có nhiều dị bản với ca từ khác nhau đôi chút về bài Kìa con bướm vàng mà ta có thể tìm thấy trên mạng, do nhiều ca sĩ trình bày. Dưới đây là một phiên bản khá phổ biến:

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng.

Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh.

Bướm bướm bay đôi ba vòng, bướm bướm bay đôi ba vòng.

Ta cùng xem, ta cùng xem".

Còn đây là bản gốc Frère Jacques - một bài đồng dao của Pháp từ thế kỷ 18:

"Frère Jacques, Frère Jacques

Dormez-vous? Dormez-vous?

Sonnez les matines! Sonnez les matines!

Ding, dang, dong. Ding, dang, dong".

Bài này được dịch sang lời Việt là: "Này anh Jacques, này anh Jacques. Dậy đi thôi, dậy đi thôi. Chuông kinh sáng vang rồi, chuông kinh sáng vang rồi. Đing Đàng Đong! Đing Đàng Đong".

Nội dung nói về một giáo sĩ ngủ quên, được đánh thức để rung chuông cho lời cầu nguyện đầu tiên của ngày (matins) vào lúc giữa đêm hay trời chưa sáng.

Trong Paperback Writer, ban nhạc The Beatles từng hát nhạc nền theo bài Frère Jacques

Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của bài Frère Jacques. Quan điểm thứ nhất cho rằng bài này ban đầu được tạo ra để chế nhạo các tu sĩ dòng Đa Minh (dòng Jacobin ở Pháp), vì lối sống lười biếng của họ hoặc chế nhạo người Do Thái, người theo đạo Tin lành hay nhà thần học Đức Martin Luther. Quan điểm thứ hai lại cho rằng bài này bắt nguồn từ một ca khúc của trường dòng Nga nói về "Cha Theofil"…

Tuy nhiên, Wikipedia tiếng Pháp cho biết từ lâu bài này được cho là vô danh, song có thể tác giả là Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764), một nhà soạn nhạc người Pháp. Tác phẩm này lần đầu được xuất bản trong Recueil de Capelle (1811), một tuyển tập ca khúc được trình bày tại Hội Caveau - nơi tổ chức ca hát và văn chương nổi tiếng, do Pierre Gallet thành lập vào năm 1729 tại Paris và là nơi Jean-Philippe Rameau thường xuyên lui tới.

Frère Jacques trong văn hóa đại chúng

Về âm nhạc, ban nhạc The Beatles nổi tiếng của nước Anh đã từng hát nhạc nền của bài Frère Jacques trong những câu cuối của Paperback Writer, một ca khúc do họ sáng tác (qua sự thể hiện của John Lennon và George Harrison). Giai điệu của Frère Jacques còn là mô-típ lặp lại theo điệu rock'n'roll trong ca khúc Serafino campanaro do Mina Mazzini (Mina) ghi lại năm 1960. Một phiên bản của giai điệu bài này đã từng xuất hiện trong bản Giao hưởng số 1 của Gustav Mahler (nhà soạn nhạc người Bohemia – Áo)…