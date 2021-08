Nguyễn Hoàng Duy hát 'Thank you', tiếp thêm động lực cho 'những chiến binh thầm lặng'

Nguyễn Hoàng Duy là nhạc sĩ được biết đến nhiều từ các bản hit: Yêu dấu theo gió bay, Không giới hạn, Lặng thầm, Chỉ em với mưa… Đồng hành cùng dự án Chạm – Sing & Share, anh đã mang đến ca khúc Thank you - Những chiến binh thầm lặng, một sản phẩm được anh tham gia sản xuất cách đây hơn một năm, từng được trình bày bởi Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi , Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy... Bài hát (viết bởi Nguyễn Hoàng Duy và bạn thân của anh - nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng) trước đó đã thành công khi gửi gắm đến đội ngũ y bác sĩ, những người nơi tuyến đầu chống dịch một lời cảm ơn từ tận con tim.

MV Thank you (sáng tác: Nguyễn Hoàng Duy & Phạm Việt Hoàng; biểu diễn: Nguyễn Hoàng Duy)

MV Thank you (tên rút ngắn) lần này được Nguyễn Hoàng Duy thực hiện trong phòng thu tại nhà mình. Tuy không cầu kỳ về mặt hình ảnh, nhưng bản phối dành cho Chạm – Sing & Share này chứa dựng nhiều cảm xúc khi chính tay anh hòa âm phối khí và trình bày (bản phối MV trước do Lương Kim Long đảm nhận). Bài hát như một thông điệp mà Nguyễn Hoàng Duy muốn truyền tải: nghiêm túc thực hiện những quy định phòng chống dịch và nếu có thể, hãy dùng âm nhạc cùng tiếng hát của mình lan tỏa yêu thương, gửi đi lời cảm ơn chân thành đến những người đang âm thầm cống hiến ngoài kia...

Nguyễn Hoàng Duy hy vọng những sản phẩm, những bài hát của Chạm sẽ giúp mọi người có một tinh thần lạc quan hơn trong những ngày ở nhà chống dịch Ảnh: NSCC