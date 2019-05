Nguyễn Ngọc Bảo Anh đăng quang 'Hoa hậu Hoàn vũ nhí Thế giới 2019'

Little Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ nhí Thế giới) là sân chơi cho trẻ em được đánh giá uy tín và quy mô lớn với nhiều đại diện tham gia. Năm ngoái, bé Ngọc Lan Vy, với chiều cao 1,72m khi chỉ đang 13 tuổi, đã đăng quang ngôi vị cao nhất, ''ẵm'' luôn hai giải phụ: Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất và Thí sinh được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Năm nay, Lan Vy vừa được Missosology vinh danh là Little Miss of New Era (Hoa hậu nhí kỷ nguyên mới).