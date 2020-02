Nguyễn Phong Việt nói chuyện 'Mình sẽ đi cuối đất cùng trời'

Đọc tác phẩm mới nhất Mình sẽ đi cuối đất cùng trời (Sky books và NXB Phụ nữ VN ấn hành) - cũng là tập thơ thứ 8 trong “bộ sưu tập” chữ nghĩa của Nguyễn Phong Việt, mọi người hẳn rất thích, bởi ở đó mọi thứ không chỉ dành cho một mình anh: “Thôi mình ngồi xuống đây/kể những câu chuyện bình thường. Có những cánh chim có thể bay qua những đại dương ngút ngàn tầm mắt/nhưng đến ngày trở về chỉ ước ao là được bỏ hết/để ôm vào lòng một yêu thương mình đã mong ngóng/một yêu thương vì mình mà sống/từ lúc được sinh ra. Thôi mình ngồi xuống đây/trước một mái hiên nhà”. Những câu thơ mộc mạc nhưng dâng trào cảm xúc. Anh tâm sự: “Với tôi đó là điều không hề dễ dàng chút nào vì mình đã đi một hành trình với thơ suốt 8 năm qua. Cuốn sách mới này của tôi vẫn đang bán tốt, đó là tín hiệu vui, ít nhất là với tôi, một người vẫn xem thơ là cách để trải lòng một cách chân thành nhất. May mắn nhất của tôi chính là có nhiều độc giả đã lớn lên cùng mình qua nhiều năm tháng”.

Được biết quá trình “thai nghén” tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời nói riêng và các tập thơ khác của anh thường không gói ghém trong một năm. Mỗi tập thơ như là điểm dừng chân nghỉ ngơi sau một hành trình dài, có những thứ trong khoảnh khắc nào đó anh biết và hiểu nhưng chưa thể viết ra, và chỉ đến một thời điểm mọi thứ vừa đủ cảm xúc cũng là lúc một bài thơ mới xuất hiện. “Tôi thật sự viết rất chậm, một năm viết một tập thơ chỉ khoảng 60 bài là không quá nhiều, nhưng tôi thích như thế. Chậm nhưng đúng với trải nghiệm sống của mình thì mới là điều cần thiết cho những trang viết. Điều duy nhất tôi muốn gửi đến bạn đọc là trong trường hợp mình không may mắn có người đồng hành bên cạnh, mình vẫn có thể đi một hành trình riêng, với hạnh phúc riêng đến “cuối đất cùng trời”. Và với tất cả những trải nghiệm đã từng có, tôi tin rằng thứ hạnh phúc do nội tâm mình tự tạo ra là thứ hạnh phúc ấm áp và bình an nhất”.