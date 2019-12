Nhà đài Canada cắt cảnh có ông Donald Trump trong 'Ở nhà một mình 2'

Được biết, CBC (Canadian Broadcasting Corporation) đã cắt bỏ khoảng 8 phút trong tổng thời lượng 2 tiếng của Ở nhà một mình 2 sau khi tác phẩm được chiếu tại Canada. Trong số các nội dung bị cắt, có cảnh ông Trump xuất hiện ở khách sạn Plaza và được nhân vật Kevin McCallister (Macaulay Culkin) hỏi đường ra sảnh chính. Trong phim, ông Donald Trump chỉ tham gia với vai trò khách mời song nhiều người nhận ra ông trong phân cảnh chớp nhoáng này và nhắc đi nhắc lại mỗi khi xem lại bộ phim vào dịp Giáng sinh.

Con trai ông Trump cũng bày tỏ mối quan tâm của mình với vấn đề này. Ngoài dẫn một bài viết liên quan, Donald Trump Jr. còn chia sẻ lại đoạn video có cha mình trong phim để nhiều người có thể xem lại đoạn này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Tác phẩm sau khi được cắt xén đã xuất hiện trên sóng của CBC từ tháng 12.2019 và chỉ thực sự gây bàn tán gần đây khi nhiều người tinh ý nhận ra sự thiếu vắng của Tổng thống Mỹ trong mạch phim. Hành động cắt bỏ cảnh quay này trong Ở nhà một mình 2 nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ những người ủng hộ ông Donald Trump. Trên mạng xã hội, không ít tài khoản lên tiếng bức xúc vì hành động nói trên đồng thời gọi đây là việc làm “nhỏ mọn”, “thảm hại” hay không tôn trọng nhà lãnh đạo xứ cờ hoa. Trong khi Tổng thống Mỹ chưa lên tiếng thì con trai của ông là Donald Trump Jr. đã chia sẻ một bài viết trên trang Twitter cá nhân kèm phát ngôn: “Kênh CBC của Canada nhận chỉ trích khi vai khách mời của ông Trump biến mất trong buổi phát sóng Giáng sinh”.

Cùng với những bình luận chỉ trích, nhiều ý kiến lại tỏ ra đồng tình với việc cắt bỏ cảnh phim của CBC. “Tôi vừa coi Home Alone 2 vào hôm qua và tự nhủ không muốn nhìn thấy ông Trump. Thật may, CBC đã đáp ứng được mong muốn của những khán giả như tôi”, Fox News dẫn lời một người dùng nói.

Hôm 24.12, Tổng thống Mỹ bày tỏ rằng ông rất vinh dự xuất hiện trong Ở nhà một mình 2 - tác phẩm ra mắt vào cuối năm 1992 ẢNH: REUTERS

Phản hồi những câu hỏi về việc cắt xén thời lượng của Ở nhà một mình 2, trong đó bao gồm cả cảnh có Tổng thống Mỹ, CBC nhấn mạnh đây chỉ là một trong những đoạn bị cắt khỏi phim bởi chúng không ảnh hưởng đến nội dung chính của tác phẩm. Đặc biệt, phía nhà đài khẳng định không hề có động cơ chính trị nào trong đó. “Cảnh quay có Donald Trump là một trong số nhiều cảnh bị cắt khỏi phim vì không ai trong số họ là những nhân vật quan trọng của cốt truyện. Những chỉnh sửa này được thực hiện vào năm 2014 khi chúng tôi lần đầu tiên mua lại bộ phim và trước khi ông Trump đắc cử tổng thống”, Chuck Thompson - đại diện CBC, nói với tạp chí Variety hôm 26.12.

Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với binh sĩ vào hôm 24.12, ông Donald Trump đã nhận được câu hỏi về việc tham gia Home Alone 2 cách đây 27 năm. Nhà lãnh đạo 73 tuổi bày tỏ rằng bản thân cảm thấy vinh dự vì có cơ hội xuất hiện trong một bộ phim nổi tiếng về Giáng sinh. “Vâng, tôi đã xuất hiện trong Ở nhà một mình 2. Rất nhiều người đã nhắc về chuyện này mỗi năm, nhất là vào dịp Giáng sinh. Khán giả, nhất là bọn trẻ, thường nói rằng chúng vừa thấy tôi trên phim… Đó là một bộ phim hay. Nhẹ nhàng mà nói, hồi đó tôi trẻ hơn bây giờ”, Tổng thống Mỹ chia sẻ.

Đây không phải là tác phẩm đầu tiên người đứng đầu Nhà Trắng xuất hiện với vai trò là diễn viên khách mời, ngoài Ở nhà một mình 2, nhà lãnh đạo của nước Mỹ còn góp mặt trong nhiều bộ phim khác nhau như: The Fresh Prince of Bel Air, The Little Rascals, The Nanny, The Associate, Eddie, The Drew Carey Show, Sex and the City, Two Weeks Notice…