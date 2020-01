Nhà đài KBS bị tố bóc lột sức lao động nhân viên mùa Tết

Mùa Tết nguyên đán 2020, phần lớn các kênh truyền hình Hàn Quốc đều tạm dừng phát sóng lịch phim thường ngày, để tạo điều kiện cho ê-kíp nghỉ ngơi ăn Tết. Điển hình như là đài MBC chiếu phim điện ảnh , SBS ra mắt chương trình mừng xuân đã chuẩn bị từ trước… Trong khi đó, KBS vẫn tiếp tục chiếu tập mới phim Love is Beautiful Life is Wonderful (Tình như mơ đời như mộng), khiến đoàn làm phim phải tiếp tục làm việc xuyên Tết năm nay để kịp đúng tiến độ (do tác phẩm quay “cuốn chiếu”, vừa quay vừa phát sóng).