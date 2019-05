Nhà giáo ưu tú Diệu Đức và trải nghiệm khó quên tại LHP Cannes 2019

Các hoạt động tại Góc phim ngắn LHP Cannes (Short Film Corner - Cannes Court Métrage) nhằm hỗ trợ các nhà làm phim quảng bá tác phẩm của mình, đồng thời giúp mở rộng mạng lưới quan hệ của họ bằng các buổi gặp gỡ với các chuyên gia trong ngành công nghiệp điện ảnh ở hạng mục phim ngắn. Chuỗi hoạt động của Góc phim ngắn diễn ra từ 20-25.5.

Đối với Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Diệu Đức, một người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, nghệ thuật lâu năm, tham gia phim ngắn và tham dự Cannes với tư cách diễn viên là một trải nghiệm, một kỷ niệm khó quên trong đời. Trong tác phẩm dài 25 phút chỉ có hai diễn viên này, chị đóng chính cùng với Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung.

ẢNH: ĐPCC Nghệ sĩ - Nhà giáo ưu tú Diệu Đức trên thảm đỏ vào khu vực xem phim Once Upon A Time...in Hollywood công chiếu

Bên cạnh việc phim được chiếu ở Góc phim ngắn, nghệ sĩ Diệu Đức đã cùng đạo diễn Lê Hữu Đăng Khoa tham gia buổi chiếu phim quảng bá cũng như tham gia các buổi workshop và gặp gỡ với các nhà sản xuất phim. Điều thú vị nữa được chị chia sẻ, là đoàn phim của chị nhận được vé mời tham dự buổi công chiếu phim - ở suất chiếu thứ 3 của Once Upon A Time... in Hollywood (đạo diễn Quentin Tarantino, dự kiến khởi chiếu vào ngày 9.8 tại Việt Nam). Chị cho biết, đã vô cùng xúc động và không khỏi tự hào khi mặc chiếc áo dài Việt Nam sải bước trên thảm đỏ để vào khu vực xem phim công chiếu. Đối với chị, ở độ tuổi ngoài 60, đây là một trải nghiệm tuyệt vời ngoài mong đợi.

Đạo diễn trẻ Lê Hữu Đăng Khoa. Anh học đạo diễn điện ảnh Khoá 3 (2014-2018), trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Tại LHP Cannes 2019, Việt Nam đã góp mặt với 3 phim ngắn: Hãy thức tỉnh và sẵn sàng của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân (vừa đoạt giải Phim ngắn thuộc Tuần lễ đạo diễn- Fornight' Director; đây là phim được chọn tham dự tranh giải từ Dự án CJ); Trống đợi của đạo diễn trẻ Lê Hữu Đăng Khoa (phim thể nghiệm trong dự án phim tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, được trình chiếu tại Góc phim ngắn); Wayless của đạo diễn trẻ Bế Nguyễn Minh Anh (được tham dự Góc phim ngắn Cannes từ dự án phim 48H).