Nhà JYP bội thu, Noo Phước Thịnh nhận giải thưởng tại Hàn Quốc

Lễ trao giải nói trên diễn ra vào tối 16.11 tại sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc) với sức chức 25.000 khán giả. Sự kiện âm nhạc dịp cuối năm tại xứ kim chi quy tụ hàng loạt thần tượng Kpop đình đám gồm: GOT7, MONSTA X, MAMAMOO, Stray Kids, Itzy, TXT, AB6IX… Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của dàn sao quốc tế gồm: Noo Phước Thịnh, Afgan (Indonesia), Anne Marie (Anh) cùng dàn MC khách mời: Baek Z Young, Kang Hong Seok, Kang Mina…

Giọng ca Chờ ngày mưa tan vừa có phần trình diễn bùng cháy bên cạnh dàn sao Kpop đình đám ẢNH: VLIVE

Mở đầu chương trình là tiết mục solo ấn tượng của nam ca sĩ Park Woo Jin. Tiếp đó là dàn thần tượng điển trai của AB6IX với Blind for love, nhóm TXT thể hiện loạt hit Crown, 9 and three quarters. Trong khi đó, đại diện duy nhất của Việt Nam gây bùng nổ với màn thể hiện hit mới mang tên I’m still loving you cùng 20 vũ công chuyên nghiệp. Xen giữa những màn trao giải, đêm nhạc tiếp tục mang đến sự thăng hoa, bay bổng bằng các tiết mục ấn tượng của Jannabi, Stray Kids, Itzy, CIX, Anne Marie… Cuối cùng, sự kiện khép lại với màn "chiêu đãi" loạt ca khúc đình đám từ Mamamoo, Monsta X và GOT7.

Itzy, dàn mỹ nhân tân binh của JYP nhận giải Top 5 tân binh toàn cầu. Cuối tháng 10 vừa qua, nhóm đã đến TP.HCM và biểu diễn loạt hit mới trong đêm nhạc Việt - Hàn tại nhà hát Hòa Bình ẢNH: VLIVE

Bên cạnh những màn trình diễn đỉnh cao, sân khấu lễ trao giải tại thủ đô Hàn Quốc đã tôn vinh nhiều tên tuổi ở các hạng mục: Top 12 Global Artist (Top 12 nghệ sĩ toàn cầu), Top 5 Global Rookie (Top 5 tân binh toàn cầu) và The Most Loved Artist (Nghệ sĩ được yêu thích nhất). Theo thông tin từ ban tổ chức, từ đầu tháng 10.2019, các hạng mục đề cử cao nhất của giải thưởng đã được công bố và người hâm mộ phải đăng ký trên kênh riêng của lễ trao giải để bình chọn cho nghệ sĩ mà mình yêu thích.

GOT7 là 1 trong 12 nhóm nhạc Kpop nổi bật nhất năm qua. Cuối tháng 11 tới, dàn mỹ nam nhà JYP sẽ có mặt tại Hà Nội để tham gia biểu diễn ở lễ trao giải AAA ẢNH: NEWSEN

Kết quả bình chọn nhằm vinh danh 12 nghệ sĩ Kpop toàn cầu (Top 12 Global Artist) gồm: GOT7, Monsta X, Stray Kids, NCT, EXO, BTS, WINNER, iKON, BlackPink, Twice, Seventeen, IZ*ONE. Top 5 tân binh toàn cầu gọi tên 5 nhóm nhạc mới của làng nhạc xứ kim chi: AB6IX, X1, TXT, ITZY, CIX. Trong số những cái tên được nhận giải, JYP là công ty sở hữu số lượng nghệ sĩ thắng giải nhiều nhất nhờ các chiến thắng của nhóm GOT7, Monsta X, Twice, Stray Kids và ITZY. Đặc biệt, BTS trở thành nhóm nhạc được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ được yêu thích nhất.

Noo Phước Thịnh - nghệ sĩ Vpop duy nhất xuất hiện và biểu diễn tại lễ trao giải cũng vinh dự mang về giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất Việt Nam. Ngoài ra, nhiều hạng mục giải thưởng khác cũng được trao cho các tên tuổi trong nước và quốc tế như: Anne Marie, Afgan, Mamamoo, Monsta X…