Tuy nhiên, việc hợp tác mới chỉ một chiều, chủ yếu từ Hàn sang Việt.



Thị trường tiêu thụ phim Hàn

Hồi tháng 9 vừa qua, hai công ty sản xuất và phát hành phim tại VN là CJ E&M (có vốn của Hàn Quốc) và HKFilm (VN) tuyên bố kết hợp, thành lập liên doanh sản xuất phim tại VN với tên gọi CJ HK Entertainment. Sau khi chung tay sản xuất 3 bộ phim gây tiếng vang trên thị trường VN là: Em là bà nội của anh, Cô hầu gái, Yêu đi đừng sợ!, trong thời gian tới, hai bộ phim mới nhất mà CJ HK Entertainment giới thiệu tới khán giả là Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, remake phim Sunny của Hàn Quốc) và Người bất tử (đạo diễn Victor Vũ).

Và trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Việt - Hàn 2017 (từ ngày 7 - 22.11), Hiệp hội Các đạo diễn điện ảnh Hàn Quốc đã tổ chức một đoàn gồm nhiều đạo diễn, diễn viên đến TP.HCM giao lưu, với mục đích tìm hiểu nhu cầu của khán giả Việt. Trả lời Thanh Niên, đạo diễn Choi Dong-hoon (Phó chủ tịch Hiệp hội Các đạo diễn điện ảnh Hàn Quốc) cho biết trước khi sang VN, hiệp hội này đã khảo sát rất kỹ về các con số báo cáo doanh thu, số liệu chi tiết khán giả Việt như độ tuổi, giới tính... để có kế hoạch chính thức hợp tác làm phim.

Tuy nhấn mạnh rằng sẽ tìm hiểu nhiều thông tin hơn để định hướng cho phù hợp: phim hợp tác thể loại gì, cách thức hợp tác và phân chia ra sao, nhưng ông Choi vẫn cho rằng: “Tôi thấy xu hướng làm phim tốt nhất là sẽ thực hiện tại Hàn và đưa sang VN tiêu thụ”.

Nữ đạo diễn Hong Ji-young, Trưởng ban tổ chức LHP Việt - Hàn 2017, cũng tiết lộ việc lựa chọn 8 phim đặc sắc của Hàn Quốc đưa sang trình chiếu tại TP.HCM trong LHP Việt - Hàn 2017 vừa qua là nhằm tìm hiểu phản ứng của khán giả Việt và khán giả Hàn khác nhau ra sao. Bà thừa nhận đặc biệt chú ý đến việc tiêu thụ dòng phim kinh dị tại VN và tìm đầu ra cho số lượng phim kinh dị không mấy ăn khách tại chính Hàn Quốc. “Tại Hàn Quốc, phim kinh dị không mấy ăn khách. Nhưng tôi thấy ở VN, khán giả trẻ xem dòng phim này rất nhiều. Vì vậy, các đạo diễn Hàn rất quan tâm thể loại này và muốn làm phim kinh dị đưa sang VN tiêu thụ”, bà Hong nói.

3 xu hướng

Đạo diễn Hong dẫn số liệu khảo sát phòng vé tại VN cho thấy khán giả trẻ VN rất yêu thích dạng phim hài và lãng mạn, vì vậy việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất loại phim này và remake (làm lại) phim Hàn ăn khách là điều vẫn nên làm. Bà nhận định có 3 xu hướng làm phim hợp tác Việt - Hàn: một là làm phim tại Hàn và mang sang VN tiêu thụ; hai là phim có tất cả diễn viên là VN, nhưng đạo diễn Hàn Quốc; ba là phim do cả hai công ty Hàn - Việt đồng sản xuất.

Về việc remake phim Hàn, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bày tỏ quan điểm: “Tôi ủng hộ việc remake phim của bất kỳ nước nào, miễn hay. Khi Việt hóa hay Mỹ hóa, hoặc Hàn hóa bất kỳ phim nào thì yếu tố quốc gia phải đặt lên hàng đầu. Tại sao người ta thích phim Em là bà nội của anh, vì người ta thấy đây là một bộ phim được Việt hóa thành công”.

Trong bối cảnh đó, các nhà làm phim Việt cũng có cách tiếp cận khác khi bỏ vốn với phía Hàn Quốc để thực hiện một bộ phim hoàn toàn mới. Sắp tới, Hãy để em yêu anh (tựa tiếng Anh: LaLa - Live again love again) do HKFilm (VN) và Donuts Culture (Hàn Quốc) cùng thực hiện, với bối cảnh chính được quay ở hai thành phố Seoul và TP.HCM, sẽ công chiếu tại các rạp VN vào ngày 2.2.2018.

Phim do đạo diễn Han Sang-hee (Hàn Quốc) thực hiện, là câu chuyện về những người trẻ trên hành trình theo đuổi đam mê khi họ đặt chân tới VN cùng nhau chia sẻ và trải nghiệm tình bạn, tình yêu... Phim cũng có sự tham gia diễn xuất của diễn viên hai nước, trong đó Chi Pu (VN) đóng cùng rapper Hàn Quốc - San E, cùng nam diễn viên Jin Ju-hyung.

Trước sự e ngại về luồng ý kiến cho rằng lớp trẻ Việt sẽ bị “ngoại hóa” nếu xem nhiều phim remake Hàn, đạo diễn Choi Dong-hoon cho rằng một bộ phim thành công phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt, dù là phim remake hay hợp tác sản xuất.

Lucy Nguyễn - Phan Cao Tùng