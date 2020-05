Nhà sản xuất Quincy Jones thua ngược vụ kiện bản quyền ca khúc Michael Jackson

Trong phiên tòa phúc thẩm ở California, Mỹ vào ngày 5.5 (giờ địa phương), thẩm phán tuyên rằng Tổ chức Quản lý di sản của Michael Jackson chỉ phải trả cho nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones (87 tuổi) 2,5 triệu USD (tương đương 58 tỉ đồng) tiền phí và tiền bản quyền. Số tiền này giảm 6,9 triệu USD (hơn 160 tỉ đồng) so với con số 9,4 triệu USD (220 tỉ đồng) mà tòa sơ thẩm đưa ra vào cuối tháng 7.2017.

Theo hãng tin AP, tòa phúc thẩm cho biết đã xem xét và thấy rõ tòa sơ thẩm không làm sáng tỏ các hợp đồng giữa hai bên một cách thỏa đáng. Theo đó, thẩm phán tòa phúc thẩm kết luận không có điều khoản nào trong hợp đồng cho thấy Quincy Jones sẽ nhận được gì khác, ngoài phí bản quyền 10% doanh thu các ca khúc của Michael Jackson. Mức này cố định và không có thêm bằng chứng chứng minh Quincy Jones được hưởng thêm quyền lợi khác. Tòa án nêu rõ: “Số tiền trị giá 5,3 triệu USD (khoảng 124 tỉ đồng) mà Quincy Jones đã nhận trước đây phải bị thu hồi lại vì nó dựa trên kết luận không chính xác”.

Bác bỏ kháng cáo của Quincy Jones

Tòa phúc thẩm cũng bác bỏ kháng cáo của Quincy Jones, khi luật sư của nhà sản xuất âm nhạc tiếp tục chuyển hướng vụ kiện sang lạm dụng tài chính đối với người cao tuổi. Luật sư của Tổ chức Quản lý di sản của Michael Jackson hài lòng với kết quả và cho rằng tòa phúc thẩm đã làm sáng tỏ mọi việc. Theo tờ Daily Mail, dù Quincy Jones có tiếc nuối nhưng số tiền tòa phán quyết vẫn cao hơn nhiều so với số tiền Tổ chức Quản lý di sản của Michael Jackson dự định trả trước khi khởi kiện.

Michael Jackson và Quincy Jones (phải) vào năm 1984 Ảnh: ZUMA Press

Vụ kiện diễn ra hồi năm 2013 khi nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones đệ đơn kiện Tổ chức Quản lý di sản của Michael Jackson, đòi trả khoảng 30 triệu USD (hơn 700 tỉ đồng) tiền bản quyền và chi phí sản xuất các ca khúc của ông hoàng nhạc pop. Trong đơn kiện, Quincy Jones cho rằng Tổ chức Quản lý di sản của Michael Jackson nợ ông tiền bản quyền các ca khúc của Michael Jackson được ông phối lại, chỉnh sửa để đưa vào bộ phim ca nhạc This Is It và 2 vở diễn của Cirque du Soleil. Tuy nhiên, Tổ chức Quản lý di sản của Michael Jackson chỉ đồng ý trả số tiền sản xuất rất nhỏ khoảng 392.000 USD (gần 9,2 tỉ đồng). Sau thời gian điều trần, tòa sơ thẩm ra phán quyết Tổ chức Quản lý di sản của Michael Jackson phải trả cho Quincy Jones trước 5,3 triệu USD trên tổng số 9,4 triệu USD vào năm 2017 và án phúc thẩm kéo dài đến nay.

Quicy Jones và Michael Jackson bắt đầu hợp tác từ năm 1979 với album Off the Wall,sau đó là 2 album ăn khách là Thriller và Bad. Trong nhiều thập kỷ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Quincy Jones nhận 28 giải Grammy.