Nhà thiết kế thế giới vào cuộc 'thập tự chinh' chống Covid-19

Nhà thiết kế Ivan Frolov cho biết anh không thể đứng ngoài cuộc khi số ca nhiễm Covid-19 ở Ukraine đang tăng lên mỗi ngày. Ivan Frolov nói với hãng tin Reuters: “Chúng tôi sẽ làm những gì có thể, điều này chả có gì là phi thường cả. Sản phẩm của chúng tôi luôn được sản xuất đúng tiêu chuẩn. Những anh hùng thực sự giữa dịch Covid-19 là các bác sĩ, những người phải gồng mình để chữa trị cho các bệnh nhân”.

Các thợ may của Ivan Frolov hiện làm việc với cường độ cao để làm ra đồ bảo hộ từ một loại vải đặc biệt, được gọi là vải không dệt spunbond chịu được nhiệt độ cao. Ý tưởng này được nhiều người dân khắp Ukraine ủng hộ, họ quyên góp tiền hoặc mua các phụ kiện và vải phù hợp chuyển đến cho nhà thiết kế. Ivan Frolov đưa các mẫu thiết kế đồ bảo hộ của mình lên mạng Internet để bất kỳ ai cũng có thể tải xuống và may gửi cho các nhân viên y tế.

Các thợ may của Ivan Frolov đang làm việc với cường độ cao để làm đồ bảo hộ từ một loại vải đặc biệt Ảnh: Reuters

Từng giành được nhiều giải thưởng về thời trang, Ivan Frolov có nhiều mẫu thiết kế được các ngôi sao như ca sĩ Gwen Stefani và đả nữ của loạt phim Resident Evil (tựa Việt: Vùng đất quỷ dữ) - Milla Jovovich ưa chuộng. Ivan Frolov cũng thường xuyên làm các công tác xã hội. Anh từng hợp tác với một thương hiệu trang sức của Ukraine và đã thiết kế một bộ sưu tập dành cho cuộc chiến chống lại HIV. Số tiền thu được dùng để mua các thiết bị xét nghiệm HIV và quyên góp cho các cơ sở y tế.

Kêu gọi may “vũ khí chống Covid-19”

Giống như nhiều đồng nghiệp của mình tại kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ), nhà thiết kế trang phục Nickolaus Brown cảm thấy bất lực khi số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng không ngừng. Em gái ông – một y tá ở TP Winston-Salem của bang Bắc Carolina đã gửi cho Nickolaus Brown bức ảnh con trai cô vẫy tay tạm biệt cha qua cửa sổ do phải cách ly. Chồng cô là bác sĩ X-quang từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc. Sau đó nhà thiết kế nghe em gái kể về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khẩu trang và các thiết bị bảo hộ khác.

Do đó, Nickolaus Brown lên Facebook kêu gọi may “vũ khí chống Covid -19” và nhận được sự ủng hộ của 250 nhà thiết kế, thợ cắt may. Nickolaus Brown chia sẻ với tờ The Los Angeles Times: “Hiện mọi người buộc phải tạm ngưng công việc và cần làm điều gì đó tích cực. Chúng tôi có kỹ năng để làm những việc như thế”.

Nhà thiết kế Nickolaus Brown may khẩu trang tại nhà Ảnh: Los Angeles Times

Nickolaus Brown không hề đơn độc trong việc may khẩu trang ở Mỹ. Nhà thiết kế trang phục có 15 năm kinh nghiệm Lauren Oppelt cũng tụ họp nhiều người quyên tiền, thu gom vật liệu tốt nhất để may khẩu trang chuyển đến các bệnh viện ở các bang California, Louisiana, Rhode Island, Florida, Kentucky và Georgia. Nhóm của Lauren Oppelt có tên là “Mặt nạ thập tự chinh”, hiện có khoảng 100 thành viên gồm thợ may và tình nguyện viên.

Những chiếc khẩu trang được giao cho nhân viên y tế Ảnh: Los Angeles Times Nhiều nhà thiết kế đang thử nghiệm các vật liệu và thiết kế khác nhau để làm ra những chiếc khẩu trang an toàn nhất có thể Ảnh: Los Angeles Times