Nhà thơ Phan Vũ: Vẽ tranh, làm thơ để chống lại tử thần

Phan Vũ sinh ra để được yêu

Anh là nghệ sĩ lớn đúng nghĩa trong mắt những người từng quen anh, biết anh trong các lĩnh vực viết, vẽ, phim, kịch... Sự từ tốn, thật thà, nồng nàn, lãng mạn mà trẻ thơ của Phan Vũ luôn thu hút người đối diện. Cá nhân tôi cho rằng, Phan Vũ sinh ra là để được yêu. Và cái sự “yêu” ấy rất thanh khiết không nhuộm màu xác thịt, bất chấp thời gian, nó cao sang như những tầng mây trắng tinh khiết trên tận trời cao, thảnh thơi bay trong cõi vô thường. Bởi những người phụ nữ đi qua đời anh, ngang qua đời anh và... ngó ngó vào đời anh vẫn luôn giữ trong lòng mình những kỷ niệm đẹp với người đàn ông đa tình, đa tài này, dù thời gian đã đưa họ đi từ điểm xanh tươi đến mốc nắng chiều. Có lẽ họ say bởi những câu thơ hay của anh; say cái lãng đãng tình tứ trong thơ anh; say cái sắc màu nhìn tưởng là nóng nhưng thật sự rất giá lạnh trong tranh của anh. Và họ say bởi trái tim anh luôn nóng, luôn đập những nhịp yêu thương cháy bỏng, gọi mời...

Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan

Thế hệ của Phan Vũ rất giỏi tiếng Việt

Thơ của anh Phan Vũ, cũng như thế hệ các anh lúc bấy giờ, rất giàu nhạc điệu. Chỉ cần đọc lên thôi đã nghe như hát, vì phần âm nhạc dường như có đủ, chỉ cần đưa vào điệu thức nào đó cho nó phù hợp thì nghe sẽ hay thôi. Tôi cho rằng lợi thế của anh chính là giỏi tiếng Việt. Phan Vũ đa tài, tất nhiên phải đa tình. Và anh đã chuyển tất cả vào trong thơ họa. Có thể nói, văn hóa nền của thế hệ các anh rất tốt; tất cả văn nghệ sĩ đều là trí thức, có nền tảng triết học, hội họa, âm nhạc, văn chương, cho nên những tác phẩm của Phan Vũ cho đến bây giờ vẫn đáp ứng được các đối tượng độc giả, khán giả, cả những người trẻ.

Nhạc sĩ Dương Thụ