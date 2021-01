Nhà văn Bích Ngân đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM

Tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Theo báo cáo của Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ 7 Trần Văn Tuấn trước toàn thể đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà văn TP.HCM đã có nhiều nhà văn được tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, được giải thưởng Văn học Mê kông , giải thưởng Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam, giải thưởng 5 năm của TP.HCM. Ban Chấp hành (BCH) cũng đã thành lập 4 chi hội, gồm: Chi hội Nhà văn Gia Định do nhà thơ Phạm Sỹ Sáu và Trương Nam Hương phụ trách; Chi hội Nhà văn Chợ Lớn do nhà văn Trịnh Bích Ngân và nhà thơ Lê Thị Kim phụ trách; Chi hội Nhà văn Bến Nghé do nhà thơ Phan Hoàng và nhà văn Trần Nhã Thụy phụ trách; Chi hội Nhà văn Sài Gòn do nhà văn Trầm Hương và nhà thơ Phan Trung Thành phụ trách. Các thành viên trong BCH là những người giàu tâm huyết, tận tình với công tác hội, việc sáng tác ổn định, có vị trí nhất định trong đời sống văn học và các phẩm đều đạt chất lượng theo đúng định hướng chung.