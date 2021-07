Nhà văn Lưu Đình Long thú nhận viết trong sự ảnh hưởng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bình an mà sống (Wavebooks và NXB Thế giới ấn hành) vừa ra mắt độc giả và là cuốn sách thứ 5 của tác giả Lưu Đình Long - một nhà văn, nhà báo 8X sống tại TP.HCM. Quan niệm cuộc sống và cách viết qua từng trang sách của tác giả Lưu Đình Long ảnh hưởng không nhỏ bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh - một trong những vị tu sĩ có ảnh hưởng tâm linh lớn trên thế giới, sau Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

Với tác phẩm mới nhất Bình an mà sống, nhà văn Lưu Đình Long thú nhận viết trong sự ảnh hưởng bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh Ảnh: T.L Làng Mai

Nói về những tác phẩm của mình, tác giả Lưu Đình Long cho biết: “Nếu tin và sống trọn với việc mỗi ngày cứ gieo hạt thì mình sẽ hạnh phúc mỗi ngày. Trong việc viết của mình, tôi đã vận vào suy nghĩ đó. Do vậy mà mỗi ngày được ngồi vào bàn viết, tôi thấy như mình đang ngồi thiền. Khi đó, mình chú tâm, biết mình viết gì và cũng niệm là mình nên viết thế nào để ngay cả khi nói cái dở, cái tréo ngoeo cũng làm sao cho người ta cảm được để thương, để tha, để tránh, để tốt lên chớ không phải để 'tưới dầu vào lửa', khi cuộc sống cũng đã quá mệt mỏi".

Khác với những tác phẩm trước, Bình an mà sống là những góc nhìn sâu sắc về những vấn đề thời sự như dịch bệnh Covid-19 , thiên tai, lũ lụt, tình yêu, hôn nhân, dạy con, nghề giáo, khởi nghiệp của người trẻ đến những chia sẻ về những vấn đề trong dòng chảy hiện đại, trong khi chúng ta luôn mong cầu có thể vui sống bình an… Với cách viết song hành giữa trải nghiệm và sự tỉnh thức từ bên trong, tác giả Lưu Đình Long gửi gắm những thông điệp tích cực trong Bình an mà sống bằng sự phân chia các phần riêng biệt, như: Tâm bình thế giới bình và Nhìn đời bằng mắt thương, với những góc nhìn thú vị, nhưng tựu trung vẫn là quán chiếu sâu về hiện tại, an trú bây giờ và ở đây.

Bằng sự trải nghiệm từ cuộc đời, nhà văn khuyên mọi người hãy tìm kiếm niềm vui tự thân và xây cho mình một mái nhà bình an, nhà văn chia sẻ trong sách: “Có khi, ta từng nghĩ mình bất hạnh, kém may. Ta từng trách người này, người nọ, trách trời, trách đất… Đó là khi ta chưa có cái nhìn sâu sắc về nhân-duyên-quả trong kiếp sống này - nơi trú hiện tại của thân, tâm. Cho đến khi ta gặp được con đường sáng. Ánh sáng từ con đường đó giúp ta nhận ra rằng, mọi biểu hiện trong cuộc đời này đều có nhân-duyên của nó”.

Cứ thế, nhà văn Lưu Đình Long thủ thỉ cùng người đọc: “Ta phải biết trân quý những hạnh phúc nho nhỏ 'bây giờ, ở đây', thay vì vứt bỏ tất cả để tìm kiếm hạnh phúc lớn lao (theo mình nghĩ, mình mơ) ở tương lai. Ta cũng không còn cảm thấy khó khăn hoặc khó chịu khi gặp chuyện không được như ý. Vì ta nghĩ tới nhân-duyên-quả. Thật sự, ta không thể chạy trốn khỏi những quả mà mình đã gieo nhân trước đó. Ta tập tư duy tích cực thay vì chỉ nhìn vào điểm tiêu cực. Chẳng phải trong cuộc sống này, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó sao? Nếu thấm sâu, sống với nhân-duyên-quả thì con người sẽ đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn. Và việc của ta ngay lúc này là gieo hạt mầm an vui, tích cực nhất có thể, sống tốt ngay hiện tại”.

Bình an mà sống do Wavebooks và NXB Thế giới ấn hành vừa ra mắt độc giả và là cuốn sách thứ 5 của nhà văn Lưu Đình Long Ảnh: NVCC

Đọc tập sách, nhà thơ Nguyễn Phong Việt rút ra cho mình nhiều bài học. Anh tâm sự: “Con người, phải có đau thương, tuyệt vọng, hoang mang… thì mới biết trân trọng từng vòng tay ấm, từng lời hỏi han, từng điểm tựa, từng sự tỉnh thức… Con người, kỳ thật, ai cũng phải đi qua những năm tháng bấu víu vào cảm xúc của người khác. Có người dựa vào người thân, bạn bè, có người dựa vào đám đông… cho đến ngày nào đó, khoảnh khắc nào đó, đột ngột lóe lên – sao không dựa vào chính mình, thân tâm của mình?”.

Nhận xét về tác phẩm mới của Lưu Đình Long nhà văn Trương Thanh Thùy cho rằng: "Nếu những tập trước anh chọn lối viết suy tưởng, sử dụng nhiều chất thơ, biến những tác phẩm nhỏ thành những tản văn, tùy bút; thì đến tập sách mới nhất - Bình an mà sống lại quay về với lối viết ngắn gọn, súc tích như bao năm qua đã dùng trong báo chí. Cùng với đó, có một thứ mà Lưu Đình Long luôn giữ cho các tập sách của mình là nguồn năng lượng tích cực”.

Gấp lại cuốn sách, bỗng dưng những câu chuyện trong Bình an mà sống cứ hiển hiện trong đầu, như hướng mọi người quay về với nguồn cội tạo tác - đó chính là lòng yêu thương. Bởi đơn giản, khi cuốn sách được tác giả Lưu Đình Long viết trong sự ảnh hưởng bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì mỗi câu chuyện là một viên gạch nhỏ bắt đầu xây nên trong tâm trí mọi người một mái nhà bình an, để rồi nở thêm nụ cười yên vui và cảm nhận sự bình an đang tỏa ra quanh mình, dẫu phía trước cuộc sống vẫn còn lắm bộn bề.