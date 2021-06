Nhà văn Pháp David Diop đoạt giải International Booker với cuốn 'At Night All Blood Is Black'

At Night All Blood Is Black kể về một người lính Senegal chiến đấu cho nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên của David Diop được dịch sang tiếng Anh và ngay lập tức đoạt giải International Booker 2021.

Nhà văn David Diop và dịch giả Anna Moschovakis cùng chia giải thưởng International Booker trị giá 50.000 bảng Anh (khoảng 1,63 tỉ đồng) dành cho tác giả và dịch giả xuất sắc của một tác phẩm văn học được dịch sang tiếng Anh.

At Night All Blood Is Black theo chân Alfa Ndiaye, người lính Senegal chiến đấu cho “mẫu quốc” Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Alfa Ndiaye điên loạn sau cái chết của một người bạn thời thơ ấu trên chiến tuyến, sau đó trở nên tàn bạo tột độ khi chiến đấu chống lại quân Đức. Để trả thù cho bạn, mỗi đêm, Alfa lẻn qua chiến tuyến của kẻ thù để tìm và giết một lính Đức. Anh luôn trở về với một bàn tay bị cắt rời của người lính Đức xấu số. Đồng đội của Alfa ban đầu thì ngưỡng mộ và tung hô anh, nhưng sau đó đồn đại, cho rằng anh không phải người hùng mà là một thầy phù thủy. Mọi người bắt đầu xa lánh anh và tách anh ra khỏi bộ sưu tập bàn tay đẫm máu ấy. Nhưng ẩn sâu trong “con quỷ” đó là nỗi đau bị dồn nén, sự thù hằn và căm ghét chiến tranh, khắc họa trên cả một thế hệ.

Khoảng 135.000 người Senegal từng chiến đấu ở châu Âu, với 30.000 tử trận. David Diop viết cuốn sách về những đồng đội của ông cố người Senegal, về thời gian ông tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất. “Ông chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với bà, hoặc cha tôi về những trải nghiệm của ông trong cuộc đại chiến thế giới. Đó là lý do tại sao tôi luôn quan tâm đến các câu chuyện về họ”, nhà văn nói với hãng tin BBC.

Bìa cuốn At Night All Blood Is Black ẢNH: AMAZON

Chủ tịch ban giám khảo, nhà sử học Lucy Hughes-Hallett đã gọi At Night All Blood Is Black là “một quyển tiểu thuyết phi thường”. “Cuốn sách thật đáng sợ vì đọc nó, bạn cảm thấy mình như bị thôi miên. Cảm xúc của bạn rối tung lên, tâm trí của bạn dần mở ra cho những suy nghĩ mới qua những đoạn tường thuật phi thường, rất mạnh mẽ, rất hấp dẫn. Một câu chuyện đau lòng về chiến tranh nhưng cũng là tình yêu, tình đồng chí của những người đàn ông trẻ tuổi chiến đấu cùng nhau và các mối quan hệ phi thường căng thẳng được hình thành bởi những người đang liều chết bên nhau”, Lucy Hughes-Hallett nhận định.

Sinh năm 1966 tại Paris, David Diop có mẹ là người Pháp và cha là người Senegal. Anh trải qua thời thơ ấu ở Senegal trước khi theo học ở Pháp, rồi trở thành giáo sư văn học thế kỷ 18 tại Đại học Pau. Kể từ khi được xuất bản vào năm 2018, At Night All Blood Is Black trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Pháp, lọt vào danh sách 10 tác phẩm văn học xuất sắc, giành được giải Prix Goncourt des Lycéens. Các bản dịch của tiểu thuyết cũng giành được giải Premio Strega Europeo (Ý) và Europese Literatuurprijs (Hà Lan). Tháng 4.2021 At Night All Blood Is Black đoạt giải Los Angeles Times Book Prize lần thứ 41 hạng mục tiểu thuyết hư cấu.

Tháng trước, tiểu thuyết của David Diop lọt vào danh sách chung kết International Booker gồm 6 tác phẩm. At Night All Blood Is Black đánh bại 5 ứng cử viên nặng ký khác là The Employees của Olga Ravn (Martin Aitken dịch từ tiếng Đan Mạch), The War of the Poor của Éric Vuillard (Mark Polizzotti dịch từ tiếng Pháp), The Dangers of Smoking in Bed của Mariana Enriquez (Megan McDowell dịch từ tiếng Tây Ban Nha), When We Cease to Understand the World của Benjamin Labatut (Adrian Nathan West dịch từ tiếng Tây Ban Nha) và In Memory of Memory của Maria Stepanova (Sasha Dugdale dịch từ tiếng Nga).

Lucy Hughes-Hallett cho biết David Diop thắng giải theo “quyết định đa số” của ban giám khảo gồm nhà báo kiêm nhà văn Aida Edemariam, tiểu thuyết gia Neel Mukherjee, nhà sử học Olivette Otele và nhà thơ kiêm dịch giả George Szirtes. “Cả 6 tác phẩm trong danh sách rút gọn đều quá tuyệt vời. Cuốn sách của David Diop với bản dịch của Moschovakis được đa số công nhận là xuất sắc”, Hughes-Hallett xác nhận.

David Diop là nhà văn Pháp đầu tiên và người gốc châu Phi đầu tiên đoạt giải International Booker. David Diop cùng Moschovakis được công bố chiến thắng trong một buổi lễ trao giải trực tuyến, phát trực tiếp từ khuôn viên nhà thờ Coventry (Anh) vào tối ngày 2.6.