Nhà văn Sương Nguyệt Minh và những trang viết khốc liệt về đại dịch Covid-19

Nói về tác phẩm mới Khi đại dịch thế kỷ Covid-19 đi qua do Công ty CP Sbooks và NXB Văn học vừa ấn hành, nhà văn Sương Nguyệt Minh chia sẻ: “Là một nhà báo, vừa là người sáng tác văn học nên tôi có lợi thể là dù vấn đề thời sự , nhưng chỉ viết những cái mình quan tâm, cái tràn đầy cảm xúc, cái không viết thì bứt rứt không yên và viết theo ý tưởng, theo cách riêng của mình. In báo được thì in, không in được thì đưa vào sách, chứ không gò theo đơn đặt hàng của ai cả hoặc theo số chữ do khuôn khổ định dạng của bài nên cứ thoải mái mà viết” .