Nhà văn Triệu Xuân sắp được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu để chạy chữa

Người đàn bà sau cửa sổ, tác phẩm đầu tay của A.J.Finn ra mắt năm 2018 và ngay lập tức đứng đầu trong danh sách New York Times Best Seller, hiện được bán ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới, vừa được Nhã Nam - NXB Hội Nhà văn phát hành (do Lan Young dịch).