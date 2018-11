Nhạc sĩ người Anh đưa ‘Bèo dạt mây trôi’ lên sân khấu cổ điển

Đây cũng là sáng tác của nhạc sĩ Peter Richards dành riêng cho nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Chị sẽ biểu diễn tác phẩm này trong chương trình hòa nhạc có tên Trong diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 2.11 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Nghệ sĩ piano cổ điển Trang Trịnh bắt đầu sự nghiệp biểu diễn quốc tế năm 2006, sau khi được chú ý trong lần ra mắt khán giả châu Âu ở đêm hòa nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Edward Gardner OBE tại Duke’s Hall (London, Anh).

Trang Trịnh đã làm việc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Sir Maxwell Davies CBE, Leslie Howard, Jean-Bernard Pommier và các dàn nhạc như Levehume Orchestra, Royal Concert Orchestra... Chị tốt nghiệp xuất sắc cử nhân và thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc hoàng gia Anh, chuyên ngành biểu diễn piano, với học bổng Sterndale Bennett.

Năm 2015, Trang Trịnh được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi đáng chú ý nhất tại Việt Nam. Mới đây, năm 2018, cô được trao tặng danh hiệu Thành viên của Học viện Âm nhạc hoàng gia Anh - ARAM (Associateship of the Royal Academy of Music) cho những cống hiến tiêu biểu đối với nền âm nhạc chuyên nghiệp thế giới.

Ảnh BTC Nhóm nghệ sĩ Epiphany

Trong chương trình, Trang Trịnh cũng đưa nhóm nghệ sĩ Epiphany đến từ Anh về Việt Nam biểu diễn cùng Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ Diệu.

Nhóm Epiphany gồm các nghệ sĩ đến từ các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng tại châu Âu như Chamber Orchestra of Europe, Hallé, Manchester Camerata, BBC Philharmonic… Ngoài việc biểu diễn tại các địa điểm cố định, Epiphany còn đưa âm nhạc của họ ra khỏi phòng hòa nhạc và đến cộng đồng. Nhóm đã biểu diễn khắp nước Anh và châu Âu.

Dàn hợp xướng & giao hưởng Kỳ Diệu gồm các em có hoàn cảnh khó khăn, đến từ nhiều làng trẻ SOS, Birla.., nằm trong dự án giáo dục âm nhạc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do vợ chồng chỉ huy Park Sung Min và nghệ sĩ piano Trang Trịnh thành lập vào năm 2013.

Trong phần 1, các nghệ sĩ sẽ mang đến những tác phẩm cổ điển của các nhạc sĩ bậc thầy Bach, Mozart, Rachmaninoff. Đặc biệt, trong chương trình, một sáng tác cổ điển mới lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Việt Nam Bèo dạt mây trôi và Trống cơm của nhạc sĩ Peter Richards sáng tác dành riêng cho Trang Trịnh lần đầu tiên được công diễn. Ở phần 2, Dàn hợp xướng & giao hưởng Kỳ Diệu sẽ biểu diễn những tiết mục hợp xướng.

Buổi hòa nhạc Trong là một chương trình gây quỹ từ thiện, toàn bộ lợi nhuận sẽ được dùng để đóng góp chi phí hoạt động của Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ Diệu.