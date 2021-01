Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời

Cũng theo thông tin từ gia đình nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo ở Đồng Tháp, ông qua đời lúc 18 giờ 50 hôm nay sau thời gian chống chọi bệnh do tuổi cao sức yếu, thọ 104 tuổi.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Ông được giới đờn ca tài tử Nam bộ và các nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc trong và ngoài nước biết đến như “di sản sống”. Ông không chỉ nói được 5 thứ tiếng, chơi điêu luyện hàng chục nhạc cụ trong nước và thế giới , mà còn tham gia giảng dạy âm nhạc tại nhiều trường đại học nổi tiếng tại nhiều quốc gia.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo còn sáng tạo ra dây Tỳ (hò-liu-sol-sol) và dây Xề (rề-sol) cho cây đàn gáo và đã cải tiến đàn tranh 16 dây thành 17 dây, 19 dây và 21 dây với nhiều tính năng vượt trội. Gần đây, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và gia đình về sinh sống tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (bìa trái) và gia đình tặng Hiệu đàn Vĩnh Bảo cho đại diện tỉnh Đồng Tháp hồi tháng 5.2020 Ảnh: Trần Ngọc

Hồi tháng 5.2020, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã tham dự sự kiện công bố sách Nguyễn Vĩnh Bảo - Những giai điệu cuộc đời (tái bản lần thứ nhất) tại TP. Cao Lãnh do Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức. Tác phẩm viết về nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, một cây đại thụ của đờn ca tài tử Nam bộ, người con ưu tú của đất Đồng Tháp. Sách của nhóm tác giả do GS-TS Nguyễn Thuyết Phong chủ biên, tái bản lần thứ nhất (in lần đầu vào năm 2015). Sách có độ dày 400 trang, khổ in 14,5 x 21,5 cm, với số lượng in là 1.500 quyển.

Cũng trong sự kiện này, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc đời thăng trầm và tình yêu của ông dành cho âm nhạc dân tộc. Đồng thời, ông và gia đình đã chính thức bàn giao Hiệu đàn Vĩnh Bảo mà ông đã dày công gầy dựng cho tỉnh Đồng Tháp như lời gắn kết ấm tình đất, tình người....