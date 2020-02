Nhan sắc đỉnh cao của nam nữ chính ‘Mùa hè của hồ ly’ bản Thái

Được biết, Mùa hè của hồ ly bản Thái sẽ có tựa You are My Heartbeat, do Warutaya Nilakhuha chế tác. Warutaya là vợ của Push Puttichai và cũng xuất hiện trong buổi khai máy hôm 3.2. Đây là lần đầu tiên cô lấn sân sang lĩnh vực này

ẢNH: INSTAGRAM NV