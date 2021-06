Nhiếp ảnh gia chuyên chụp Hoàng gia Anh nể tài cầm máy của Công nương Kate Middleton

Nữ công tước xứ Cambridge - Kate Middleton thường chụp những bức chân dung vào dịp sinh nhật của ba đứa con: George (7 tuổi), Charlotte (6 tuổi) và Louis (3 tuổi) cùng nhiều khoảnh khắc gia đình đáng nhớ khác.

“Bức ảnh cô ấy chụp tôi yêu thích nhất là William và ba đứa con trên xích đu”, Arthur Edwards nói với tờ People về bức ảnh chụp vào tháng 6.2020 nhân sinh nhật lần thứ 38 của Hoàng tử William. Edwards cũng khen ngợi Kate Middleton (39 tuổi) khi tham gia một dự án vào năm 2020, chụp ảnh những người sống sót sau thảm họa Holocaust (cuộc diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ 2 của Đức Quốc xã) và con cháu họ.

“Những bức ảnh Kate chụp được bố cục đẹp với ánh sáng hài hòa. Bây giờ tôi là người hâm mộ cô ấy. Kate hoàn thành rất tốt vai trò là Nữ công tước xứ Cambridge”, nhiếp ảnh gia Arthur Edwards nhận định.

Sau khi Hoàng thân Philip qua đời vào tháng 4.2021, Hoàng gia Anh đã chia sẻ một bức ảnh chưa từng công bố chụp Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip với các cháu chắt của họ năm 2018 do chính Nữ công tước xứ Cambridge chụp.

Công nương Kate Middleton cũng khuyến khích nhiều người khác cầm máy tham gia dự án nhiếp ảnh Hold Still do cô đề xướng, ghi lại cuộc sống bị cách ly giữa đại dịch Covid-19 . 100 ứng viên vào vòng chung kết có ảnh được in trong cuốn sách Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 (tạm dịch Giữ lại: Chân dung đất nước trong năm 2020).