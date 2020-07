Nhiều nhà xuất bản ở Vương quốc Anh thua lỗ vì Covid-19

Hiệp hội các nhà xuất bản ở Vương quốc Anh vừa qua công bố nhiều số liệu đáng kinh ngạc về tình hình chung của các nhà xuất bản trước và sau dịch Covid-19 ở thị trường này. Báo Anh The Guardian ngày 22.7 (giờ địa phương) dẫn lại các số liệu của Hiệp hội, qua đó cho thấy tổng giá trị sách bán ra ở thị trường này đạt con số 6,3 tỉ bảng năm 2019 (tăng 4% so với năm 2018) thì năm nay, tổng giá trị của ngành xuất bản giảm đến 75% do dịch Covid-19.