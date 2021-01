Nhiều tác giả gửi đơn đòi Ban tổ chức Triển lãm mỹ thuật Việt Nam bồi thường

Chiều 6.1, bà Trần Thị Thu Đông, Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm (Bộ VH-TT-DL), cho biết hiện đã có 9 đơn gửi về Ban tổ chức Triển lãm mỹ thuật Việt Nam liên quan đến các tác phẩm mất, hỏng; trong đó có 2 đơn của tác giả bị mất tác phẩm là họa sĩ Phạm Hùng Anh (mất 1 tranh giấy vẽ bút sắt) và nhà điêu khắc Triệu Ngọc Thạch (1 tượng nằm trong bộ tượng).

“7 tác phẩm còn lại hiện ban tổ chức đang lần lượt gặp các tác giả để cùng bàn cách thỏa thuận. Còn trường hợp mất tác phẩm thì phải chờ công an”, bà Thu Đông nói.

Tác phẩm bị mất của họa sĩ Phạm Hùng Anh Ảnh: NSCC

Cũng trong chiều 6.1, ông Nguyễn Quốc Huy, tác giả có bức sơn mài bị xước nặng, cho biết sáng cùng ngày ông và ban tổ chức đã có cuộc đàm phán về mức bồi thường . “Họ đã xin lỗi và có đề nghị không tiết lộ mức bồi thường. Tôi cũng thông cảm và đồng ý”, ông Huy nói. Ông Huy cũng tiết lộ đã nhận được tiền bồi thường. Trước đó, ông Huy cho biết tác phẩm của ông có mức giá là 50.000 USD.

Cùng thời điểm, nhà điêu khắc Triệu Ngọc Thạch cho biết việc gặp mặt để đàm phán bồi thường với ban tổ chức triển lãm hiện vẫn chưa xong. Theo ông Thạch, ban tổ chức có dấu hiệu đổ lỗi và bảo còn chờ công an kết luận. Ông Thạch đưa mức đền bù 5.000 USD cho tác phẩm bị mất và 1 tác phẩm bị vỡ trong chùm tượng của mình.

Một đơn khác là của họa sĩ Ngô Ngọc Thành, liên quan đến tác phẩm sơn mài bị xước, đã được gửi tới Thanh tra Bộ VH-TT-DL. Đơn này sau đó được chuyển để Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm xử lý. Ông Thành cho biết trước triển lãm, ông đã nhận tiền đặt cọc để bán tranh với giá 8.000 USD. Khi tác phẩm bị xước, người mua đã từ chối mua bức tranh này. Ông Thành yêu cầu Cục đền bù thỏa đáng cho tác phẩm bị hỏng.

Họa sĩ Thân Trọng Dũng cho biết mình chưa nhận được phản hồi gì sau khi gửi đơn về ban tổ chức triển lãm và Thanh tra Bộ VH-TT-DL. “Tôi chỉ nhận được văn bản Thanh tra Bộ chỉ đạo Cục giải quyết. Không biết sao mà họ để lằng nhằng quá”, ông Dũng nói. Mức bồi thường mà ông Dũng yêu cầu là 15.000 USD.

Vì sao phải chờ công an mới đền bù ?

Trong tin nhắn trao đổi với tác giả bị mất tranh Phạm Hùng Anh, ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang chờ thông tin từ cơ quan công an đang điều tra, có kết quả về tranh của bạn, chúng tôi sẽ thông báo với bạn nhé”. Trong khi đó, ông Bùi Kỳ Đà, Phó giám đốc Trung tâm triển lãm Vân Hồ (đơn vị thi công và có địa điểm tổ chức triển lãm), xác nhận: “Mất thì chắc chắn là mất rồi”. Chính vì thế, điều khó hiểu là vì sao ban tổ chức triển lãm phải chờ công an kết luận mới tính toán mức đền bù cho ông Hùng Anh. Bản thân ông Kỳ Đà cũng đã xác định thực hiện việc đền bù cho ông Hùng Anh càng sớm càng tốt. “Mình có lỗi rồi thì mình phải bồi thường cái đã. Còn nếu báo công an tìm được thì lấy lại tiền sau”, ông nói.

Theo luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội), bản thân việc giao tranh cho ban tổ chức của họa sĩ đã có giá trị như một hợp đồng gửi giữ. Nếu có mất mát, hỏng hóc thì ban tổ chức triển lãm phải chịu trách nhiệm. Nếu tìm ra ai làm hỏng thì người đó liên đới chịu trách nhiệm.