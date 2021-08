Nhớ giai điệu của huyền thoại ABBA giữa mùa giãn cách

Nhóm nhạc huyền thoại Thụy Điển đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội hôm 26.8 thông báo về sự kiện ABBA Voyage, đồng thời mời người hâm mộ tham gia trang web quảng bá sự kiện của nhóm vào ngày 2.9 tới. Các thành viên Agnetha Fältskog (71 tuổi), Björn Ulvaeus (76 tuổi), Benny Andersson (74 tuổi) và Anni-Frid Lyngstad (75 tuổi) cùng chia sẻ một đoạn clip ca khúc You Owe Me One (ra đời năm 1982) trên Instagram cùng với thông tin về ABBA Voyage. Buổi hòa nhạc ABBA Voyage sẽ có sự góp mặt của các thành viên nhóm nhạc huyền thoại biểu diễn dưới dạng ảnh ba chiều (3D) của chính họ trong thời kỳ hoàng kim. Chương trình dự kiến đặt tại một địa điểm có sức chứa 3.000 khán giả ở đông London (Anh) - nơi sẽ mở cửa vào mùa xuân năm tới. Thành viên Björn Ulvaeus cũng nói với tờ The New York Times và The Times rằng ABBA đã ghi âm 5 ca khúc mới và sắp phát hành vào mùa thu năm nay. Nhóm nhạc ABBA của Thụy Điển lừng danh thế giới từ thập niên 1970 ẢNH: BILLBOARD Nhóm nhạc ABBA được thành lập vào năm 1972 với 4 thành viên là Agnetha Fältskog (SN 1950), Björn Ulvaeus (SN 1945), Benny Andersson (SN 1946) và Anni-Frid Lyngstad (tên thân mật là Frida - SN 1945). ABBA đã tiêu thụ gần 400 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, kỷ lục này chỉ đứng sau vua nhạc rock and roll Elvis Presley và ban nhạc The Beatles. Tuy nhiên, kể từ khi tan rã (năm 1982) đến nay, các thành viên của ABBA chưa từng trình diễn cùng nhau trước công chúng. Lần hội ngộ gần đây là hồi tháng 5.2013, khi 3 thành viên cùng tham dự lễ khánh thành bảo tàng ABBA tại Stockholm (trừ Agnetha Fältskog vắng mặt do bận quảng bá album mới tại Anh)