Nhóm nhạc BTS dẫn đầu bình chọn Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới

Theo thông lệ mỗi năm, tạp chí Time sẽ lập nên một danh sách tổng hợp 100 người từ nhiều lĩnh vực khác nhau để bầu chọn ra nhân vật có tầm ảnh hưởng đến thế giới năm đó. Biên tập của tạp chí có nhiệm vụ đưa ra 100 ứng cử viên, nhưng quan điểm của người đọc sẽ đem đến kết quả cuối cùng thông qua hình thức bình chọn trực tuyến.



Năm nay, “cuộc đua” đến danh hiệu Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới đã chính thức bắt đầu từ ngày 28.3 và quy tụ toàn những cái tên nổi bật được công chúng biết đến. Hầu hết các gương mặt trong danh sách đều được đánh giá là rất xứng đáng như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, nhà văn J.K.Rowling, vận động viên tennis Roger Federer, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Selena Gomez, nữ ca sĩ Beyonce, nam ca sĩ Bruno Mars, nhóm nhạc nam BTS, tài tử Chadwick Boseman, minh tinh Gal Gadot, ngôi sao cơ bắp Dwayne Johnson,…

Trải qua 4 ngày bỏ phiếu, BTS bất ngờ chiếm ngôi đầu với 14% lượng bình chọn tính đến thời điểm này. Nhóm không chỉ vinh dự được xuất hiện trong danh sách trên mà còn vượt qua 99 ứng cử viên còn lại để giành vị trí thứ nhất.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TIME Top 10 được bình chọn nhiều nhất tính đến trưa 31.3

Theo nhận định từ truyền thông quốc tế, BTS nhiều khả năng sẽ giữ vững thành tích này cho đến khi kết thúc bình chọn nhờ cộng đồng fan Army (fandom BTS). Lượng fan đông đảo đã giúp các giọng ca Hàn Quốc chiến thắng hạng mục Top Social Artist Award tại Billboard Music Awards 2017, đem về giải Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất ở iHeartRadio Music Awards 2018 và được xướng tên tại Nickelodeon Kids' Choice Awards 2018 hạng mục Ngôi sao âm nhạc được yêu thích toàn cầu.

Thời gian vừa qua, BTS cũng góp công không nhỏ trong việc thúc đẩy trào lưu Hallyu lan rộng ra khắp thế giới. Nhóm cũng là nghệ sĩ Kpop hiếm hoi được mời đến hàng loạt sự kiện âm nhạc và chương trình đình đám như Billboard Music Awards, Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, The Late Late Show with James Corden, Jimmy Kimmel Live, AMA (American Music Awards). Những chủ nhân hit DNA cũng là ngôi sao xứ kim chi hiếm hoi nhận được sự tán dương và lời mời hợp tác của sao lớn như The Chainsmokers, DJ Zedd, Charlie Puth, Ansel Elgort,… BTS đang chuẩn bị cho album tiếng Nhật Face Yourself, dự kiến phát hành vào ngày 4.4 tới.

ẢNH: GETTY/AFP BTS để lại ấn tượng với màn trình diễn tại American Music Awards 2017

Được biết, trước BTS, Bi Rain là sao Hàn ba lần đứng đầu Top 100 do độc giả Time bình chọn các năm 2006, 2007 và 2011. Hai nghệ sĩ Psy và CL cũng từng lọt vào top 100 lần lượt vào năm 2013 và 2015.

Năm ngoái, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là người về nhất cuộc thăm dò ý kiến này. Bình chọn cho Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do Time tổ chức sẽ kết thúc vào ngày 17.4 và công bố kết quả vào ngày 19.4.