Nhóm nhạc Hàn tan rã vì một thành viên 'ngủ' với sếp?

14U là nhóm nhạc nam Kpop gồm 14 thành viên và mới thành lập vào giữa năm 2017, nhưng đến tháng 4.2019, nhóm đã chính thức tan rã. Dù không phải là một tên tuổi đình đám của làng giải trí Hàn Quốc, nhưng thông tin này đang được công chúng quan tâm bởi những nghi vấn xoay quanh việc vì sao 14U giải thể.

Trong thông báo xác nhận 14U tan rã hôm 13.5, công ty quản lý BGent của 14U không đề cập đến nguyên nhân khiến các chàng trai “tan đàn xẻ nghé” mà chỉ mong mỏi mọi người tiếp tục ủng hộ từng thành viên trong sự nghiệp cá nhân phía trước. Dù vậy, theo một số trang tin, 14U không còn hoạt động nhóm vì công ty quản lý đã phân biệt đối xử với các thành viên, dẫn đến mâu thuẫn đến mức “đường ai nấy đi”.

ẢNH: FB 14U Nhóm nhạc 14U “tan đàn xẻ nghé” khi chưa đến 2 năm hoạt động

Tuy nhiên, nguồn tin độc quyền của Sports Today lại gây sốc khi cho biết lý do có liên quan đến bê bối đời tư của một giọng ca trong nhóm (gọi tắt là A). Sports Today trích dẫn chia sẻ từ một người trong ngành giải trí: “Thành viên đó có “mối quan hệ” không phù hợp với giám đốc và cả fan Nhật Bản. 13 nam ca sĩ còn lại trong nhóm và nhân viên phát hiện anh ta không chỉ quan hệ tình dục với cấp trên mà còn với người hâm mộ nước ngoài, nên nhận thấy không thể làm việc chung cùng nhau được nữa”.

Ngoài Sports Today, Xportnews cũng bật mí thêm là A năm nay chỉ mới gần 20 tuổi. Còn người sếp kiêm tình nhân của A đã qua tuổi 30. Cả hai bị phát hiện lúc lén lút “gần gũi” tại Nhật Bản, khi 14U quảng bá tại đây. Sau đó, phụ huynh của 13 thành viên cũng biết chuyện và yêu cầu công ty chấm dứt hợp đồng.

Ngay sau khi tin tức trên nổ ra, người đứng đầu BGent nhanh chóng phủ nhận. CEO của công ty khẳng định: “Tin đồn đang được phóng đại và không có chuyện đó xảy ra. Giải thể là quyết định chung của các nam nghệ sĩ và bố mẹ họ, vì mỗi thành viên có những giấc mơ khác nhau”.

14U còn có tên One For You, ra mắt tháng 7.2017 với ca khúc WV. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm là N.E.W.S, phát hành tháng 10.2018. 14 thành viên của 14U có tuổi đời từ 18 đến 27. Nhóm hoạt động song song hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Nhật, 14U từng giao lưu với hơn 6.000 fan qua 20 sự kiện.