Nhóm nhạc huyền thoại ABBA tái xuất

Trong bài phỏng vấn trên tờ báo tiếng Thụy Điển Göteborgs-Posten số ra ngày 1.2 (giờ địa phương), nam ca sĩ 73 tuổi Benny Andersson, thành viên nhóm nhạc ABBA, xác nhận với báo chí rằng nhóm có ý định quay lại và "lợi hại" hơn xưa. Cụ thể, nhóm nhạc huyền thoại này, nay đều đã có tuổi, đang thu âm ít nhất 5 ca khúc mới và dự kiến sẽ ra mắt công chúng trong thời gian sớm nhất.

Quyết định tái xuất đến từ ý định của tất cả thành viên ABBA

Nam nghệ sĩ Benny Andersson bộc bạch trong bài phỏng vấn: "Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành các ca khúc và dự định trình làng sau mùa hè năm nay". Ông tiếp tục: "Tôi không thể quyết định mọi thứ một mình được vì đó là ý định của cả nhóm. Nhưng nếu tôi được phép quyết định, khán thính giả sẽ được thưởng thức các nhạc phẩm của chúng tôi vào tháng 9 tới". Trên tạp chí giải trí NME, ông cho biết việc cả nhóm quyết định tái xuất lần này đều đến từ ý định của tất cả thành viên chứ không chỉ riêng một ai.

Nhóm ABBA hát bài Happy New Year (1980) Ảnh: Chụp màn hình

Theo trang tin Daily Star, vào tháng 12.2018, Bjorn Ulvaeus, một giọng ca khác của nhóm cũng đã thông báo về các nhạc phẩm trong tương lai khi nhóm tái xuất. Cụ thể, hai nhạc phẩm I still have faith in you và Don't shut me down dự kiến sẽ ra mắt khán giả từ tháng 3.2019. Hai ca khúc này được sáng tác khi nhóm nhạc tái hợp cách nay 4 năm. Thế nhưng đến tháng 9.2019, ông cho biết có đến 5 ca khúc mới sẽ ra mắt năm 2020. Cả nhóm từng trả lời trên The Sun hồi năm 2018: "Chúng tôi tuy có tuổi nhưng âm nhạc của chúng tôi tươi mới".

ABBA là nhóm nhạc được thành lập bởi hai cặp vợ chồng Ulvaeus - Faltskog và Anderson - Lyngstad ở Stockholm (Thụy Điển). Nhóm hoạt động mạnh trong một thập niên, kéo dài từ năm 1972 đến 1982 rồi tan rã vì cuộc hôn nhân của hai cặp đổ vỡ. Năm 2016, cả nhóm 4 thành viên tái hợp nhưng không hoạt động mạnh bằng giai đoạn trước đó. ABBA là nhóm nhạc gây "sốt" toàn cầu với những bài hát nổi tiếng, góp phần làm nên sự phong phú của làng nhạc đương đại. ABBA đồng thời cũng là nhóm nhạc không nói tiếng Anh thành công bậc nhất tại thị trường âm nhạc Mỹ, và là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại.