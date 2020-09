Nhóm nhạc lão bà 'xì-tin' Nhật Bản quay video hỗ trợ phòng cháy

Video phòng cháy của nhóm nhạc lão bà Obachaaan có tiêu đề Bảo vệ người già khỏi hỏa hoạn, được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Sở cứu hỏa thành phố Osaka. Video là một phần trong loạt hoạt động nhân tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống hỏa hoạn cho người cao tuổi từ ngày 17 - 23.9 ở Nhật Bản.

Trong video, các thành viên nhóm nhạc Obachaaan xé toạc các bức tường, xuất hiện bất ngờ với cái đầu to. Họ hét to, cảnh báo mọi người hãy cẩn thận với các tình huống có thể dẫn đến hỏa hoạn, chẳng hạn như hút thuốc trên giường hoặc rời khỏi bếp khi đang nấu ăn. Ở đoạn mào đầu, các lão bà “chào sân” với phong cách "xì-tin", trẻ trung quen thuộc trong bộ quần áo in họa tiết động vật ấn tượng.

Nhóm nhạc Obachaaan gồm 7 thành viên, được lập ra vào năm 2011 Ảnh: Obachaaan.com Sở cứu hỏa thành phố Osaka chọn nhóm nhạc Obachaaan làm nhân vật chính cho video vì 70% số ca tử vong do hỏa hoạn ở thành phố phía tây Nhật Bản này là cư dân lớn tuổi. Báo Mainichi cho biết có tổng cộng 2.159 vụ cháy nhà được báo cáo trong vòng 5 năm (từ 2015 đến 2019) tại TP.Osaka, khiến 122 người tử vong. 92 trường hợp tử vong là những người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 75,4%.

Trong số các vụ cháy nhà do người cao tuổi gây ra, các vụ do tai nạn liên quan đến thuốc lá là phổ biến nhất, tổng cộng 410 vụ. Tiếp đến là 349 vụ cháy xảy ra ở trong bếp do đồ vật xung quanh bếp bốc cháy và 186 vụ hỏa hoạn do người dân bước ra khỏi bếp trong khi nấu nướng. Đại diện Sở cứu hỏa Osaka cho biết: “Chúng tôi đang kêu gọi mọi người đề phòng hỏa hoạn với các thành viên Obachaaan qua đoạn video khó quên”.

Các bà lão nhảy múa trên đường phố và ca hát một cách vui vẻ để nói rằng người dân Osaka là những con người vui tính nhất thế giới trong MV ‘Oba Funk Osaka’ Ảnh: Obachaaan.com

Theo hãng thông tấn Kyodo, nhóm nhạc Obachaaan gồm 7 thành viên là các bà lão sinh sống ở Osaka, có độ tuổi trung bình 66, được lập ra hồi năm 2011. Từ gốc obachan là một từ tiếng Nhật để chỉ những phụ nữ lớn tuổi. Các bà được xem như đại diện tiêu biểu cho những cụ bà ở Osaka nổi tiếng hay nói, dí dỏm và thân thiện.