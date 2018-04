Nhóm nhạc mới của Tăng Nhật Tuệ vừa ra mắt đã nhận 'gạch đá'

Với việc được chọn lọc vào đào tạo trong vòng 2 năm, Tăng Nhật Tuệ hy vọng nhóm sẽ tạo nên "cơn sốt" trên thị trường nhạc Việt. Mới đây, anh đã đầu tư số tiền lên đến hàng tỉ đồng cho sản phẩm đầu tay của nhóm POM.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của tác giả Yêu em, Zero 9 lẫn POM đã nhận nhiều lời chê bai từ phía người hâm mộ. Trên YouTube, ca khúc này nhận hơn 50.000 lượt dislike, gần gấp 5 lần so với lượt like (11.000). Không ít khán giả để lại bình luận cho rằng ca khúc này là thảm họa mới của Vpop.

Ảnh: Fanpage Khán giả cho rằng Zero 9 đang đi theo lối mòn của những nhóm nhạc Việt theo đuổi phong cách Kpop nửa vời

Ngoài ra, nhóm được nhận xét là xây dựng hình ảnh, vũ đạo, beat nhạc đến cách thức thực hiện MV... giống hệt các idol xử sở kim chi, nhưng lại là "phiên bản lỗi". Sở hữu ngoại hình trung bình, các thành viên trong nhóm gây chú ý bởi phong cách ăn mặc và makeup lòe loẹt, gây mất thiện cảm đối với người hâm mộ. Chính điều này đã khiến nhiều khán giả gọi nhóm với danh xưng “hậu bối HKT” hay “BST phiên bản lỗi”.

Mặc dù được đào tạo kỹ lưỡng trong suốt 2 năm nhưng Zero 9 bị chê phần rap không rõ lời, khiến người nghe khó chịu. Điều này được xem là điểm “tối kỵ” đối với một ca sĩ, nhóm nhạc debut bởi khi thị trường Việt xuất hiện nhiều gương mặt mới với nhiều ca khúc mới thì khán giả lại càng khắt khe và khó tính hơn về chuyên môn.

Ảnh: Fanpage Việc phát ngôn ngông cuồng cũng là lý do khiến Zero 9 nhận nhiều “gạch đá" từ phía người hâm mộ



Một yếu tố khác khiến Zero 9 bị nhận nhiều chỉ trích chính là những phát ngôn "ngông cuồng" mặc dù đang là tân binh trên thị trường giải trí. Việc khẳng định sẽ trở thành BST của Việt Nam hay tự tin cho biết sẽ “mang một điều gì đó mới lạ cho âm nhạc Việt Nam vì chúng ta đang thiếu rất nhiều thứ” khiến nhóm nhạc nhận về một lượng antifan khủng. Thậm chí, khi nhận xét về các nhóm nhạc đi trước, Zero 9 đã nói: “Sẽ thế nào nếu một nhóm nhạc chưa làm tốt vai trò biểu diễn ca hát mà đã vội nhảy sang các lĩnh vực khác? Vốn dĩ showbiz đã quá thừa những nghệ sĩ tài năng lưng lửng mà lĩnh vực nào cũng thấy lấn sân rồi”.

Trước mong muống "đưa làn sóng hip hop về Việt Nam, muốn cho mọi người hiểu văn hóa hip hop là như thế nào", các thành viên Zero 9 đang làm “dậy sóng” fan của một số thần tượng và dẫn đến việc bị dìm thậm tệ.