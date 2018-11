Nhóm nhạc Ngọt bị fan dọa tẩy chay khi tham gia In the Spotlight

Ngọt là nhóm nhạc được chọn để mở đầu cho chuỗi chương trình In the Spotlight phiên bản mới có tên In the Spotlight Contemporary. Chương trình diễn ra vào tối 24.11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), với sự tham gia của nhạc trưởng - nhạc sĩ Đức Trí, nghệ sĩ violin Mỹ Hương…

Tuy nhiên, một số fan của Ngọt phản ứng vì những nghi ngại khi âm nhạc của Ngọt sẽ không còn là của Ngọt vốn mang chất indie lại được đưa lên sân khấu lớn. Trong khi đó, nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc nghệ thuật của In the Spotlight, cho rằng âm nhạc vẫn là của Ngọt.

“Chúng tôi không có ý định “làm mới” Ngọt. Bạn làm thế nào có thể “làm mới” một thứ vốn đã, đang rất mới rồi? Nhưng chúng tôi sẽ mang lại cho Ngọt những trải nghiệm mới”, nhạc sĩ Hồng Kiên nói.

“Đối với tôi, chỉ có hai loại âm nhạc: nhạc hay và nhạc chán! Chúng tôi luôn mong muốn tất cả mọi người trong xã hội sẽ được nghe nhạc hay, bất kể tầng lớp nào, độ tuổi nào”, Vũ Đinh Trọng Thắng, Trưởng nhóm Ngọt, chia sẻ. “Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng âm nhạc của Ngọt khi được phối hợp với dàn nhạc semi-classics với dàn kèn, dàn dây, dàn bè… chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị cho khán giả”, anh nói thêm

Vũ Đinh Trọng Thắng cho rằng, Ngọt thường bị nhầm là ban nhạc indie. “Âm nhạc của chúng tôi không phải là indie mà là bất cứ thứ gì mà chúng tôi muốn”, anh nói. “Khi Việt Nam chưa có ngành công nghiệp âm nhạc thì có cái gì mà mainstream (chính thống) đâu. Chúng ta chưa có bản đồ âm nhạc trong khu vực thì đừng nói đến mainstream hay underground”, Trưởng nhóm Ngọt cho hay.

Ngọt được thành lập vào năm 2013 tại Hà Nội. Sau những thay đổi nhân sự, hiện Ngọt gồm các thành viên: Vũ Đinh Trọng Thắng (hát, guitar), Nguyễn Hùng Nam Anh (trống), Phan Việt Hoàng (bass), Nguyễn Chí Hùng (guitar và thu âm).

Album đầu tay với tên NGỌT được ra mắt khán giả năm 2016. Album thứ hai của có tên Ng`bthg (Người bình thường) được ra mắt vào tháng 9.2017 với 4.000 đĩa. Đĩa đơn Em dạo này trích từ album nhận được sự đánh giá tích cực từ người hâm mộ và giới chuyên môn, giúp ban nhạc giành được Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến cho hạng mục Bài hát của năm, cũng như Nghệ sĩ mới của năm.

Nổi lên và thành công nhanh chóng, các sản phẩm âm nhạc của Ngọt luôn “cháy hàng”. 500 vé của 2 buổi diễn của họ tại Paris, Pháp vào tháng 4.2017 đều đã hết sạch chỉ trong thời gian ngắn mở bán. Năm 2017, hơn 3.000 vé cho tour diễn xuyên Việt đầu tiên của ban nhạc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng được bán hết trong tháng 8 cùng năm.