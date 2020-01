Nhóm nhạc nữ xứ Hàn bị kẹt lại Philippines do núi lửa phun

Trong thông báo mới nhất gửi đến người hâm mộ Cherry Bullet, công ty quản lý của nhóm là FNC Entertainment cho biết “gà nhà” đã có mặt tại thủ đô Manila (Philippines) hôm 11 và 12.1 để tham dự Giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 24 được tổ chức tại đây. Theo kế hoạch, các nữ thần tượng này sẽ trở về Hàn Quốc trong ngày 13.1 nhưng hiện cả nhóm đang bị kẹt lại Philippines vì sân bay địa phương đang tạm ngưng mọi chuyến bay tại Manila do núi lửa Taal (cách thủ đô khoảng 65km) bất ngờ phun khói vào chiều 12.1.

Nhằm trấn an cộng đồng fan Cherry Bullet, công ty chủ quản của nhóm cho biết hiện các nữ thần tượng và ê-kíp đều đang an toàn tại khách sạn địa phương đồng thời nhấn mạnh đơn vị này đang kiểm tra chặt chẽ tình hình. “Hiện sân bay Manila đang tạm ngưng toàn bộ chuyến bay đi và đến, chúng tôi sẽ đưa các thành viên trở về an toàn sau khi sân bay hoạt động bình thường trở lại”, FNC Entertainment thông tin.

Thông tin về núi lửa phun trào đang thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận quốc tế Ảnh: AFP

Cherry Bullet là nhóm nhạc Kpop được ra mắt vào đầu năm 2019 với đội hình ban đầu gồm 10 sao nữ trong đó có 6 thành viên người Hàn, 3 thành viên đến từ Nhật Bản và 1 thành viên Đài Loan. Sau khoảng 1 năm gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi, nhóm chỉ còn hoạt động với đội hình 7 người. Cherry Bullet được biết đến với album đầu tay Let's Play Cherry Bullet và đĩa đơn Love Adventure đồng thời quen mặt với công chúng xứ Hàn nhờ trở thành người mẫu cho một thương hiệu đồng phục Hàn Quốc.

Không chỉ có fan của Cherry Bullet, thông tin núi lửa ở Philippines phun trào đang thu hút mối quan tâm từ dư luận quốc tế khi có hàng ngàn người phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Không ít người bày tỏ sự lo lắng cho người dân địa phương và du khách khi đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ việc núi nửa “sống dậy”. Các chuyên gia địa chất tại Philippines ghi nhận mắc ma đang di chuyển đến miệng núi lửa trong khi cột khói khổng lồ bốc lên dữ dội. Theo ông Renato Solidum, người đứng đầu Viện Núi lửa và Địa chất Philippines, nếu hiện tuợng này tiếp diễn, núi lửa sẽ có đợt bùng nổ “chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần tới”.