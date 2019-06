Nhóm nhạc Seventeen khiến chuyến bay hoãn cất cánh 1 tiếng

Sự việc Seventeen khiến một máy bay phải hoãn cất cánh được chia sẻ rầm rộ thông qua lời kể đầy bức xúc của những người trên chuyến bay từ Okinawa (Nhật Bản) đến Incheon (Hàn Quốc) khởi hành hôm 17.6. Theo đó, họ đã phải chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ vì một số hành khách chưa lên máy bay đúng giờ. Hóa ra, các vị khách này lại chính là 13 thành viên Seventeen và ê-kíp của nhóm. Thông tin gây sốc này khiến những nam thần tượng điển trai hứng chịu “gạch đá” kịch liệt suốt những giờ vừa qua.

Trước sức ép nặng nề từ dư luận, công ty quản lý của Seventeen là Pledis Entertainment đã phải lên tiếng giải thích. Đại diện của Pledis Entertainment đính chính: “Dù Seventeen có mặt và làm thủ tục check-in đúng giờ, nhưng phía sân bay đã giữ lại nhóm do có vấn đề về giấy tờ. Thật ra chuyến bay này đã dự kiến bị hoãn khoảng 30 phút do điều kiện thời tiết. Thế nhưng, đúng là chuyến bay bị chậm hơn một chút nữa cũng do lỗi thủ tục của Seventeen”.

Đặc biệt, dù khẳng định nhóm chỉ là vô tình gây nên sự cố, nhưng công ty cũng gửi lời xin lỗi vì phần nào ảnh hưởng đến các hành khách khác.

ẢNH: INSTAGRAM NV Hình tượng tốt đẹp của nhóm sụt giảm sau scandal "trễ bay" lần này

Tuy nhiên, thông báo của Pledis Entertainment không được công chúng chấp nhận. Nhiều người còn chỉ trích công ty lẫn Seventeen nhiều hơn vì cho rằng đây là cái cớ khó chấp nhận. Theo đúng quy trình bình thường, hành khách đều phải check-in sớm khoảng 1 - 2 tiếng trước khi bay.

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bức xúc tố những chủ nhân hit Clap đã lợi dụng việc bản thân là người nổi tiếng để được đối xử đặc biệt. Một bình luận bày tỏ sự tức giận: “Nếu muốn có chuyến bay theo lịch trình của mình, hãy mua một chiếc phi cơ riêng đi!”.

Ngoài ra, những tiết lộ của hành khách về thái độ của Seventeen khi đi trễ cũng gây chú ý. Một người kể lại các nam ca sĩ đeo khẩu trang kín mặt, lên máy bay muộn và di chuyển thẳng tới hạng thương gia mà không có chút áy náy. Người này cho rằng nhóm đáng lẽ nên có động thái xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới người khác.

ẢNH: THANH ĐÀO Seventeen biểu diễn ở TP.HCM hồi tháng 10 năm ngoái

Seventeen là nhóm nhạc nam gồm 13 thành viên ra mắt vào năm 2015. “Gà cưng” của Pledis Entertainment hiện là một trong những nhóm nhạc nam đông thành viên gần nhất Kpop, chỉ sau NCT. Đây cũng là "nhóm nhạc tự sản xuất”, do các thành viên của Seventeen đều tham gia vào quá trình soạn nhạc, sản xuất các bài hát cũng như biên đạo các vũ điệu.

Tại Việt Nam, Seventeen không còn là cái tên xa lạ và sở hữu lượng fan nhất định. Nhóm từng đến Việt Nam biểu diễn tại sự kiện trao giải MAMA 2017 (Mnet Asian Music Awards 2017) và V Heartbeat Live tháng 10.2018.