Nhóm nhạc thần tượng tiếp bước BTS sắp lộ diện?

Vượt BTS, 'How you like that' của BlackPink cán mốc 60 triệu lượt xem nhanh nhất Chiều 26.6 (giờ địa phương), BlackPink chính thức tái xuất đường đua K-pop với sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên How you like that. Ngay khi vừa được phát hành, ca khúc đã tạo nên cơn sốt toàn cầu và nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. BlackPink chính thức tái xuất đường đua K-pop với sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên How you like that Ảnh: YouTube Theo Soompi, sau 15 giờ 8 phút kể từ lúc phát hành, How you like that cán mốc 60 triệu lượt xem, qua đó trở thành MV trong làng giải trí K-pop đạt được thành tích này nhanh nhất YouTube. Kỉ lục MV đạt 60 triệu view trong thời gian ngắn nhất thuộc về Boy With Luv của BTS (phát hành tháng 4.2019) sau 17 giờ 45 phút. Ngoài thành tích trên, BlackPink còn đứng đầu top thịnh hành thế giới tại 83 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, với tính năng công chiếu của YouTube (Youtube Premieres), BlackPink vượt mặt BTS lập kỷ lục số lượt xem trực tuyến cao nhất với hơn 1,7 triệu lượt.