Nhóm nhạc trance huyền thoại Above & Beyond sắp trở lại Việt Nam

Above & Beyond gồm ba thành viên Jono Grant, Tony McGuinness và Paavo Siljamäk, gây được tiếng vang ngay từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tên Volume One (2003).

Bộ ba không ngừng lao động, sáng tạo, liên tục tung ra hàng loạt các bản nhạc chất lượng, đi vào lòng người yêu nhạc trên toàn thế giới. Âm nhạc của Above & Beyond không chỉ lôi cuốn khán giả mà còn được giới chuyên môn chú ý và đánh giá cao. Một trong số những cột mốc đáng nhớ trong những năm đầu sự nghiệp của Above & Beyond chính là lời mời hợp tác từ Madonna cho ca khúc What It Feels Like for a Girl vào năm 2001.

Above & Beyond tiếp tục bắt tay cùng Britney Spears, Dido.. trong các sản phẩm remix và giành được giải thưởng Track nhạc của năm với No One On Earth. Năm 2011, album Group Therapy cán mốc số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Dance Album, trong đó Sun & Moon được Billboard bầu chọn là ca khúc nhạc Dance cảm xúc nhất mọi thời đại. Cống hiến không ngừng nghỉ, nhóm tung album phòng thu thứ 4 Common Ground vào tháng 8.2017, lọt top 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200.

Trong lần thứ 2 tới Việt Nam và là lần đầu tại Hà Nội trong Nex Music Festival, Above & Beyond sẽ trình diễn set nhạc dài 2 tiếng. Sự kiện được xem là đại nhạc hội EDM đầu tiên mở màn mùa lễ hội EDM của năm 2018.