Nhóm SSAK3 của Bi Rain ra MV chính thức cho ca khúc mới

Soompi đưa tin vào 20 giờ ngày 25.7 (giờ địa phương), trên kênh YouTube của chương trình How Do You Play? đã phát hành chính thức MV ca khúc Beach Again, nằm trong đĩa đơn đầu tay của SSAK3. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự tán thưởng của khán giả vì màn kết hợp thú vị của Bi Rain, Lee Hyori và Yoo Jae Suk.

Trước đó, SSAK3 đã phát hành phiên bản MV không chính thức của Beach Again vào 18 giờ ngày 18.7 (giờ địa phương). Ngay sau đó, sản phẩm này đã nhanh chóng lọt top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau như Melon, Flo, Genie Music...

SSAK3 là nhóm nhạc quy tụ những tên tuổi hàng đầu của showbiz Hàn Quốc Ảnh: Soompi

Ngoài ra, ca khúc cũng dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng âm nhạc thuộc hệ thống iChart, qua đó đem lại cho “nhóm nhạc tân binh” danh hiệu “Perfect All-Kill” (PAK) danh giá. Đây là ca khúc thứ 5 đạt được danh hiệu PAK từ hệ thống thống kê uy tín iChart trong năm 2020. Trước đó, các ca khúc từng đạt được thành tích này là Any Song của Zico, I Give You My Heart (bài hát chủ đề trong phim truyền hình Hạ Cánh Nơi Anh) của IU, eight của IU và Suga (BTS), How You Like That của Black Pink.

MV Beach Again được nhiều khán giả nhận xét là có âm hưởng sôi động, bối cảnh đầy màu sắc phù hợp với không khí hối hả của mùa hè. Theo thông báo, số tiền mà album vật lý đầu tay của SSAK3 thu được sau khi mở bán sẽ được quyên góp từ thiện.

SSAK3 là nhóm nhạc gồm 3 thành viên đều là những tên tuổi đình đám của showbiz Hàn Quốc như MC quốc dân Yoo Jae Suk, "nữ hoàng quyến rũ" Lee Hyori và Bi Rain, thông qua dự án “Summer Dance Music” nằm trong khuôn khổ chương trình How Do You Play? của đài MBC. Dù chỉ mới ra mắt, các thành viên trong nhóm gây bất ngờ khi tuyên bố đều có những kế hoạch ra mắt sản phẩm riêng và sẵn sàng "tranh đấu" với nhau sau khi hoạt động quảng bá nhóm kết thúc.