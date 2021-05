Những bản hit của Britney Spears được dựng thành nhạc kịch

Nhà hát Shakespeare ở Washington DC (Mỹ) vừa ra thông báo hôm 27.5 rằng họ sẽ biểu diễn vở nhạc kịch Once Upon A One More Time với các ca khúc hit một thời của Britney Spears như Oops!… I Did It Again, Lucky, Stronger, Toxic..., theo USA Today.

Cảnh trong vở nhạc kịch Once Upon A One More Time ẢNH: WASHINGTON POST

Vở nhạc kịch có câu chuyện gốc do Jon Hartmere viết kịch bản về các nàng công chúa trong truyện cổ tích kinh điển như Lọ Lem, Bạch Tuyết và Nàng tiên cá - những người thay đổi suy nghĩ sau khi đọc cuốn The Feminine Mystique, một tác phẩm mang tính bước ngoặt về nữ quyền. Các người đẹp nhận ra cuộc đời còn nhiều thứ đáng mong chờ hơn nụ hôn của tình yêu đích thực.

Vở nhạc kịch Once Upon A One More Time bắt đầu các buổi biểu diễn tại Sidney Harman Hall ở Washington DC vào ngày 29.11 tới. Đây là vở diễn tâm điểm, quan trọng của Nhà hát Shakespeare.

Britney Spears trong phim tài liệu Framing Britney Spears ẢNH: IMDB

Once Upon A One More Time ban đầu được lên kế hoạch ra mắt tại Chicago vào năm 2019, sau đó được dời sang tháng 4.2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , Once Upon A One More Time tiếp tục điều chỉnh lịch công diễn và sẵn sàng lên sân khấu dịp cuối năm nay.