Những bộ cánh thời trang ‘độc lạ’ tại Oscar 2020

Thảm đỏ Oscar 2020 quy tụ dàn diễn viên như Margot Robbie, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Cynthia Erivo… có màn chào sân khiến người người mãn nhãn tại lễ trao giải danh giá.

Bữa tiệc “đen”

Hưởng ứng xu thế thời trang bền vững nhưng ứng dụng đa dạng hơn ở lễ trao giải của Viện hàn lâm Ðiện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) 2020, nhiều nghệ sĩ chọn trang phục được làm từ chất liệu được chứng nhận đạo đức (ethical production) hay sản xuất thân thiện với môi trường.

Bộ đầm đen mang hơi hướm gothic của Rooney Mara (trái) và bộ váy mang thông điệp của Natalie Portman Ảnh: Los Angeles Times

Toát lên vẻ ma mị và sầu muộn, nữ diễn viên Rooney Mara hút mắt người xem với bộ đầm đen kiểu dáng lạ mắt mang hơi hướm gothic. Điểm độc đáo trong thiết kế này của nhà mốt Alexander McQueen là chân váy xếp tầng cùng với phần vải phối ren cân xứng hai bên.

Không hẹn mà gặp Natalie Portman cũng chọn màu đen. Bộ váy phối ren và áo choàng của Dior Haute Couture vừa giúp cô nổi bật trên thảm đỏ Oscar năm nay vừa khéo léo gửi gắm thông điệp của nữ diễn viên về sự thiếu sót các đề cử nữ đạo diễn. Khi nhìn kỹ vào phần viền áo khoác, chúng ta sẽ thấy hàng chữ thêu tên của các đạo diễn nữ vắng mặt trong danh sách đề cử lễ trao giải năm nay bao gồm Greta Gerwig (Little Women), Lorene Scafaria (Hustlers) and Lulu Wang (The Farewell).

Margot Robbie hóa quý cô Pháp quyến rũ với mái tóc vàng xoăn nhẹ ở Oscar 2020 Ảnh: Los Angeles Times Quay ngược dòng thời gian như nhân vật trong Once upon a time in Hollywood, Margot Robbie hóa quý cô Pháp quyến rũ với mái tóc vàng xoăn nhẹ, son môi đỏ và bộ váy đen của Chanel.

Tinh xảo tới từng chi tiết

Trong khi đó, nhiều người trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài lộng lẫy của ca sĩ Janelle Monáe. Tạp chí Elle đã dành cho giọng ca Make me feel những lời có cánh, nào là “Janelle là hy vọng duy nhất ở lễ trao giải này”, nào là “Janelle quá đỗi xinh đẹp”. Chiếc váy A-line được làm bằng vải tuyn kim loại nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Ralph Lauren, bao gồm mũ trùm đầu và có phần lưng khoét sâu. Thiết kế tinh xảo tới từng chi tiết lấy cảm hứng từ giọt nước, có chi tiết đắt giá nhất là 168.000 viên pha lê Swarovski được thêu tay tỉ mỉ. Mất 600 giờ để may và Janelle cần ít nhất 4 người hỗ trợ mới có thể mặc chiếc váy nặng nề này.

Janelle Monáe mặc chiếc váy được đính gần 168.000 viên pha lê đến thảm đỏ Oscar Ảnh: Robyn Beck, David Fisher Billy Porter tiếp tục được nhiều người mong đợi ở Oscar năm nay. Trang phục của anh khiến Billie Eilish - nữ ca sĩ sinh năm 2001 trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Grammy giành 4 chiếc kèn danh giá - cũng phải trố mắt nhìn. Billy Porter diện chiếc áo tank-top kết hợp với chân váy satin in 3D thu hút sự quan tâm của giới yêu thời trang. Từ trước đến nay, nam diễn viên rất chịu khó đầu tư váy áo, phụ kiện khi xuất hiện trước công chúng.

Billy Porter diện chiếc áo tank-top kết hợp với chân váy satin in 3D thu hút sự quan tâm của giới yêu thời trang Ảnh: Los Angeles Times Gal Gadot xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2020 trong thiết kế đầm xếp tầng phối ren của Givenchy. Nàng "wonder woman" trở lại với kiểu tóc búi cao và phong cách trang điểm với tông son đỏ quen thuộc. Regina King mặc đầm có đường viền cổ bất cân xứng theo kiểu cổ điển do Versace ý nên. Cô kết hợp trang phục với vòng tay, nhẫn kim cương và phong cách trang điểm đơn giản nhưng sang trọng.

Gal Gadot (trái) và Kristen Wiig xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2020 Ảnh: Los Angeles Times Regina King (trái) và ca sĩ Billie Eilish tại thảm đỏ Oscar Ảnh: Los Angeles Times Khó có thể phủ nhận độ mãn nhãn đến từ trang phục đậm chất Haute Couture của Kristen Wiig. Chỉ cần tạo dáng đơn giản, nữ diễn viên 47 tuổi thu hút sự chú ý nhờ phần vải đối xứng chạy dọc từ eo tới hết trang phục có thiết kế như chiếc đuôi uốn lượn của loài cá Betta màu sắc.

Ca sĩ Billie Eilish xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2020 trong trang phục tông trắng có phần “đơn giản” hơn so với những lần xuất hiện trước.