Những bộ phim tạo dấu ấn về đại dịch Covid-19

Bộ phim tài liệu Vũ Hán ngày và đêm là sản phẩm hợp tác sản xuất giữa truyền thông nhà nước và Sở Tuyên truyền Hồ Bắc đặc tả nhiều cảnh quay đẫm nước mắt bên trong bệnh viện ở Vũ Hán, khi những bác sĩ, y tá chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Và dĩ nhiên không thể thiếu những khung hình thể hiện từng con phố vắng vẻ, gần như không bóng người qua lại.

Trước đó, nhiều bộ phim tài liệu được phát hành bởi các cơ quan tuyên truyền địa phương và nhiều phương tiện truyền thông được chính phủ hậu thuẫn mô tả sự bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Tâm chấn - 24 giờ ở Vũ Hán dựng lại từ dữ liệu được quay trực tiếp 24/7 tại các bệnh viện Vũ Hán từ ngày 24.1.2020 của Đài Truyền hình quốc gia Trung Quốc - CGTN. Ê kíp sản xuất từ Mỹ đã hỗ trợ toàn bộ phần hậu kỳ và hoàn thành bộ phim với tiến độ thần tốc 4 ngày. Tâm chấn - 24 giờ ở Vũ Hán nhằm tri ân các nhân viên sơ cấp cứu, y tá và bác sĩ của nhiều bệnh viện ở Vũ Hán, những người không quản ngày đêm cứu người.

Khán giả đang xem bộ phim Vũ Hán ngày và đêm tại một rạp chiếu phim ở Bắc Kinh ẢNH: REUTERS

Đêm trường Vũ Hán và Bên nhau cũng là 2 phim về đề tài chống Covid-19 của Trung Quốc. Đêm trường Vũ Hán dài chỉ 4 phút, được quay trong những ngày thành phố Vũ Hán bị phong tỏa bởi đại dịch Covid-19. Phim nhận hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xứ Trung. Còn dự án phim truyền hình Bên nhau (gồm 20 tập, chiếu vào tháng 10.2020) thì ca ngợi những người thuộc tuyến đầu chống dịch của đại lục.

Phim tài liệu Thời kỳ hậu đại dịch của đạo diễn Nhật Bản Ryo Takeuchi gây tiếng vang mạnh mẽ ở hai nước Trung Quốc và Nhật Bản. Ryo Takeuchi chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc qua góc nhìn của mình, thể hiện trước thế giới việc Trung Quốc làm thế nào làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn thúc đẩy phát triển kinh tế

Thời kỳ hậu đại dịch là tác phẩm mới có chủ đề phòng chống dịch bệnh ở Trung Quốc của đạo diễn Ryo Takeuchi tiếp sau hai bộ phim tài liệu Hiện trường phòng chống dịch ở Nam Kinh và Vũ Hán, đã lâu không gặp. Trong quá trình sản xuất Thời kỳ hậu đại dịch, đạo diễn Ryo Takeuchi đã đến nhiều thành phố Trung Quốc gồm Tô Châu, Nghĩa Ô, Hàng Châu.., ghi lại kinh nghiệm và cách làm của Trung Quốc một mặt phòng chống dịch bệnh, mặt khác khôi phục công việc làm một cách có trật tự.

Thành phố Vũ Hán bắt đầu bị phong tỏa vì Covid-19 từ ngày 23.1.2020 trong phim Đêm trường Vũ Hán ẢNH: CHỤP LẠI TỪ PHIM

Hãng tin Yonhap cho biết nhà đài KBS hồi tháng 4.2020 đã phát sóng bộ phim tài liệu Tôi đang sống ở Daegu của đạo diễn Chi Woo-jin, ghi lại 45 ngày sinh hoạt thường nhật của người dân Hàn tại “ổ dịch” Daegu ( Hàn Quốc ).

Trong khi đó Hollywood cũng không thể bỏ qua đề tài “hot” về đại dịch Covid-19. Giữa tâm dịch (tựa gốc Songbird) do Adam Mason đạo diễn, Michael Bay sản xuất, quy tụ dàn diễn viên Sofia Carson, KJ Apa, Craig Robinson, Peter Stomare… kể câu chuyện hư cấu về đại dịch Covid-19 vào năm 2024. Tuy nhiên, ngay khi phát hành hôm 11.12.2020, phim đã bị khán giả Mỹ chỉ trích vì mô tả lực lượng y tế như những kẻ phản diện đáng sợ và ca ngợi một đôi tình nhân coi thường tính mạng cộng đồng. Ngoài ra còn có phim tài liệu Trong tầm kiển soát (Totally Under Control) do Alex Gloney, Hurutyunyan và Suzanne Hillinger đạo diễn phát hành ngày 13.10.2020 chỉ trích cách Mỹ ứng phó với dịch bệnh Covid-19.