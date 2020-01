Những bộ phim và nghệ sĩ đoạt Quả cầu vàng 2020 đầy hi vọng hướng tới Oscar 2020

Theo The Week, dưới đây là những dự đoán mà Quả cầu vàng 2020 tác động đến Oscar 2020.

1. Một giải Oscar khác cho Elton John ?

Đến với loạt giải thưởng tại Quả cầu vàng 2020, ca khúc I'm Gonna Love Me Again trong bộ phim Rocketman đã vượt qua các đối thủ nặng ký và giành giải Nhạc phim hay nhất. Ca khúc do cặp đôi Elton John and Bernie Taupin thể hiện.

Trong bài phát biểu nhận giải, Elton John nói rằng đây là lần đầu tiên anh và Bernie Taupin giành chiến thắng cùng nhau. Với chiến thắng này, Elton John rất có thể một lần nữa “rinh” về tượng vàng tại Oscar 2020 cho hạng mục tương tự.

2. Disney có thể gặp rắc rối

Ở hạng mục phim hoạt hình xuất sắc Quả cầu vàng 2020, Missing Link là một bất ngờ lớn khi vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký nhà Disney là Toy Story 4, Frozen 2 để giành chiến thắng. Tác phẩm được khen ngợi nhờ truyền tải những thông điệp ý nghĩa về sự tự nhận thức bản thân, đồng thời lồng ghép khéo léo thực trạng bài ngoại, chủ nghĩa giai cấp và giới luật chống tiến hóa con người. Tuy nhiên, với doanh thu chỉ khoảng 30 triệu USD và gây lỗ phòng vé, chiến thắng của Missing Link thực sự là cú sốc với các chuyên gia phê bình.

Điều này có thể truyền cảm hứng cho các giám khảo Oscar để xem tác phẩm này là cái tên tiềm năng trong cuộc đua tới giải thưởng danh giá. Nếu vậy, Disney có thể sẽ gặp rắc rối khi những bộ phim của hãng dù được kỳ vọng rất nhiều lại ra về trắng tay trong Oscar 2020.

3. Một chiến thắng nữa cho Parasite ?

Parasite cuối cùng đã đoạt giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Quả cầu vàng 2020 như dự kiến. Dù thất bại trong việc giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Bong Joon Ho, đạo diễn của “siêu phẩm” đến từ châu Á vẫn là nhân vật được kỳ vọng rất nhiều.

Trong bài phát biểu nhận giải, Bong Joon Ho đã tự tin chia sẻ rằng: "Một khi bạn vượt qua đươc rào cản phụ đề, bạn sẽ thấy được rất nhiều bộ phim tuyệt vời”. Liệu các giám khảo Oscar 2020 có thể ấn tượng với lời phát biểu này và trao giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc cho Parasite?

4. Đặt cược vào 1917

Chiến thắng bất ngờ của 1917 tại Quả cầu vàng 2020 khiến dư luận xảy ra nhiều luồng tranh cãi.

Bộ phim về chiến tranh thế giới thứ nhất giúp đạo diễn Sam Mendes gặt hái vô số giải thưởng cao quý trong đó gồm cả Quả cầu vàng. Điều này cho thấy tác phẩm không hề yếu thế tại cuộc đua Oscar.

5. Once Upon A Time in Hollywood có tiềm năng lớn

Tại Quả cầu vàng 2020, Once upon a time in Hollywood ghi tên mình vào danh sách những bộ phim gây ấn tượng nhất thời đại. Tác phẩm lần lượt mang về những giải thưởng danh giá như: Phim hài/ca vũ nhạc xuất sắc, Kịch bản xuất sắc (Quentin Tarantino) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Brad Pitt).

Đề tài xoay quanh ngành công nghiệp giải trí khá được ưa chuộng ở Oscar. Cùng với việc sở hữu đạo diễn và dàn diễn viên khủng, nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, Once Upon A Time in Hollywood hiện được coi là ứng viên hàng đầu trong danh sách Phim hay nhất Oscar 2020.