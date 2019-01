Những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Vy Nhật Tảo

Nhạc sĩ Vy Nhật Tảo có thể viết ca khúc theo nhiều phong cách từ trữ tình quê hương đến nhạc trẻ và cả rap. Một số sáng tác của ông đến nay luôn gắn liền tên tuổi ca sĩ như: Quang Linh với Yêu nhau ghét nhau, Áo trắng học trò, Hát từ biển khơi…

ẢNH: HT.PRO Đan Trường từng thể hiện bài Sài Gòn rap của Vy Nhật Tảo. Đặc biệt bài Yêu nhau ghét nhau từng một thời “ngự trị” trên các bảng xếp hạng âm nhạc qua phần thể hiện của ca sĩ trong nước lẫn hải ngoại như: Phương Thanh, Châu Tuấn, Thu Phương, Minh Tuyết… Thập niên 90 của thế kỷ trước, những câu hát của ca khúc này: “Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày…” được giới trẻ hết sức yêu thích.

Hơn 15 năm qua, các sáng tác của nhạc sĩ Vy Nhật Tảo đã được những ca sĩ nổi tiếng như Quang Linh, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Đình Phước, Ngọc Linh, nhóm V.Music… chọn thể hiện.

Ca khúc của ông vừa hiện đại, trẻ trung vừa pha lẫn giai điệu trữ tình quê hương, âm hưởng dân ca qua các bài như: Bước chân mùa xuân (Đàm Vĩnh Hưng), Sài Gòn rap (Đan Trường), Chuyến đò quê hương (Thu Hiền, Vân Khánh, Cẩm Ly), Tôi yêu Việt Nam (V.Music), Xin em đừng xé thư tình (Đình Phước), Mùa xuân yêu thương (Ngọc Linh)… Đặc biệt, Chuyến đò quê hương với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giản dị mà ngọt ngào: "Anh còn nhớ con đò xưa- Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy- Mùi hương cây trái chín trong vườn... Anh còn nhớ lũy tre làng- Hàng dừa nghiêng mình đong đưa- Đường vào nhà em vàng tia nắng thưa..." được rất nhiều ca sĩ dòng nhạc trữ tình quê hương thể hiện thành công.

ẢNH: T.L NSND Thu Hiền từng rất nổi tiếng với Chuyến đò quê hương.

Nhạc sĩ Vy Nhật Tảo (63 tuổi), sinh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và lập nghiệp tại TP.HCM. Ông từng là Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, từng tốt nghiệp Đại học về sáng tác (hệ tại chức) tại Nhạc viện TP.HCM. Ông đã được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ TP.HCM, Hội Nhạc sĩ Việt Nam.Ông từng được tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng văn học nghệ thuật, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật, Kỷ niệm chương Thanh niên Xung phong.

Ngày 25.1, ông Vy Nhật Tảo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 . Tài liệu điều tra xác định ông Vy Nhật Tảo và các bị can khác là Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ, thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước.